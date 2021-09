Támogatják Észak-Macedónia EU-tagságát

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország támogatja Észak-Macedónia csatlakozását az Európai Unióhoz, és azt is, hogy az ország aktív részese legyen a jelenleg is zajló, Európa jövőjéről szóló konferenciasorozatnak. A megbeszélésen a fokozódó migrációs nyomásról is egyeztettek, fontosnak nevezve az érintett országok összefogását, a határvédelem fejlesztését. A koronavírus-járvány kapcsán kiemelték az oltások szerepét a vírus legyőzésében. A Fidesz elnöke támogatásáról biztosította az észak-macedóniai pártot az októberben esedékes helyhatósági választásokon.