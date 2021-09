Tűz pusztított Bodzafordulón

A megyei sürgősségi felügyelőség szerdai beszámolója szerint a helyszínre előbb a bodzafordulói tűzoltóság két csapata vonult ki, és sepsiszentgyörgyiek is segítették munkájukat, s a mentőszolgálat munkatársai is készenlétben álltak. Egy fészer a lángok martalékává vált, a juhakol mintegy hetven négyzetméteren, az istálló födémje pedig száz négyzetméternyi felületen károsodott, s megsemmisült a tűzben 1500 szénabála, valamint 500 sarjúbála is. Tolvaj Marius szóvivő arról tájékoztatott, egy személy felső végtagjai megégtek, a sérültet a helyszínen ellátták, majd mentővel kórházba szállították. A tüzet vélhetően a fűtésrendszerből kihulló parázs vagy szikra okozta. (dvk)