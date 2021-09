A lakosság is beleszólhat a városfejlesztésbe

Új, 2030-ig érvényes városfejlesztési stratégia és mobilitási terv kidolgozásába kezdett Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A Gödri Ferenc egykori polgármesterről elnevezett stratégia elkészítéséhez a városlakók véleményét is kikérik, az első megbeszélés már le is zajlott.

Célunk, hogy Erdélyben Sepsiszentgyörgy legyen az a város, ahova azok költöznek, akik többet szeretnének adni és kapni is. Egy olyan, közepes méretű városban gondolkodunk, amely a kisváros összes előnyét kínálja a nagyvárosok összes szolgáltatásával – jelentette ki Antal Árpád polgármester. Az elöljáró szerint előnyt jelent, hogy a 2021-ben kezdődő uniós költségvetési ciklust is ugyanakkor, 2029–2030-ban kell lezárni, az európai helyreállítási tervet pedig 2026-ban. Elmondta: a központi fejlesztési régióban már egyeztettek arról, hogy 2022. június 30-ig minden megyeszékhelynek legyen meg az új városfejlesztési és mobilitási terve, hogy az ebben foglalt projektekre ki lehessen írni a pályázatokat.

A városfejlesztési stratégiát és a mobilitási tervet egy Csák László egyetemi tanár által irányított csapat fogja kidolgozni, még az év vége előtt, januárban pedig közvitára is bocsátja a tanács. Dr. Csák László a Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatának közigazgatási szakát vezeti, 2006 óta foglalkozik település- és térségfejlesztéssel. A sepsiszentgyörgyi tervek elkészítésében a lehető legnagyobb mértékben kíván a helybeliek ötleteire támaszkodni. Nyilván nem abban, hogy a lakosság végezze el a a munkát, hanem úgy, hogy széles körű konzultációt folytatnak a problémák, elvásárok, témakörök kijelöléséhez. Egy ilyen megbeszélést már le is folyattak a kulturális intézmények vezetőivel, a következő hetekben pedig vállalkozókkal, a közlekedés kérdései kapcsán állnak szóba a hivatásos gépjárművezetők mellett kerékpárosokkal, gyalogosokkal, utóbbiak közül főként a különleges igényűekkel, mozgásukban korlátozott, idős, gyengén látó személyekkel, babakocsis anyukákkal, egészségügyben és az oktatásban dolgozókkal, de foglalkoznak a szegénységgel, a másutt élő sepsiszentgyörgyiekkel, külön a fiatalokkal és a 75 év fölötti „bölcsek tanácsával”, a tömbháznegyedekben és a lakóházakban élőkkel is. Amíg a járvány engedi, személyes találkozásokat szerveznek, de online konzultáció is lesz. A lakossági konzultációt előzetes bejelentkezés alapján szervezik meg – sorolta Csák László, hangsúlyozva, hogy nem egy kész domumentumról akarnak tanácskozni, hanem azt várják, hogy az intézmények, civil szervezetek, társadalmi csoportok, személyek fogalmazzák meg, mire van szükségük. Hozzátette: a stratégiához az EU-s forrásokat is hozzá kell illeszteni.

A város egyetlen polgára sem marad megkérdezetlenül – ígéri Antal Árpád polgármester: október 26-án – egy évvel azután, hogy letette az esküt és megkezdte negyedik mandátumát – minden sepsiszentgyörgyi lakos kap egy küldeményt az elmúlt év megvalósításaival és egy kérdőívvel, amely alkalmat ad arra, hogy kifejtse a véleményét, ezeket is figyelembe fogják venni.

Ami a mobilitási tervet illeti, ez már nem csupán Sepsiszentgyörgyre terjed majd ki, hanem 13 környékbeli községre is: Kökös, Uzon, Réty, Maksa, Gidófalva, Bodok, Málnás, Mikóújfalu, Bükszád, Kőröspatak, Árkos, Előpatak és Illyefalva számára is fejlődést hoz majd. Az elektromos buszok beindítása nem sokat segít a megyeszékhely közlekedésén és levegőjén, ha egyedül a városi buszok nem szennyeznek: az a cél, hogy a káros anyagokat kibocsátó távolsági járatok ne jöhessenek be a belvárosba. Ezeket a jelenlegi jogi szabályozás értelmében a megyei tanács engedélyezi, de Sepsiszentgyörgy ebbe is bele kíván szólni – fejtette ki Antal Árpád.

A cél az, hogy a távolsági járatok ne jöhessenek beljebb a város szélén a továbbiakban kialakítandó megállóhelyeknél, ahol az utasok átszállhatnak a városi buszokra: a forgalom zsúfoltsága és a levegő szennyezettsége is enyhül majd. Ehhez az érintett önkormányatoknak létre kell hozniuk egy közösségfejlesztési egyesületet és pályázniuk kell a korszerű közlekedés kialakítására.