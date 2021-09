Liberális példamutatás

Előző írásunk

Az újra egyre szélesebb körben terjedő koronavírus-járvány miatt csütörtöktől csak az intenzív terápián, a sebészeten és a fertőzőosztályon kezelt, pozitív COVID-teszttel rendelkező páciensek látogathatóak a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban – közölte tegnap az intézmény menedzsere. András-Nagy Róbert elmondta, nemcsak az esetszám növekedése indokolja a szigorítást, hanem az is, a lakosság nem tartotta be, hogy egy beteghez egyetlen hozzátartozó menjen be a beteglátogatási időszakban.