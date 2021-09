„Az utóbbi három-négy hónapban több mint tíz kézdiszéki településen voltunk terephonosításon, ezek kapcsán két kihelyezett konzuli napra is sor került. Amennyiben a magyar állampolgársággal rendelkező személyek családi állapotában változás áll be – legyen szó születésről, halálesetről vagy válásról – azt kötelesek jelenteni, és mi az ügyintézésben tudunk segíteni. A gyermekáldás kapcsán hangsúlyoznám, hogy minden magyar állampolgárságú szülő jogosult anyasági támogatásra, hat hónapra igényelheti azt, utána pedig babakötvényt” – magyarázta a szervezési igazgató, aki arról is beszámolt, hogy mivel közelednek a magyarországi parlamenti választások, megkezdték a szavazni jogosultak regisztrálását. Azon magyar állampolgárokat, akiknek a lakcímében változás történt, újra rögzítik a rendszerben, a magyar állampolgárokat telefonon értesítik a tudnivalókról, akinél valami módosult, azt várják az EMNT-irodában.

Kiss Erika az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a halálesetek kapcsán is jó megtenni a bejelentést, főleg a hadiárvák esetében, mivel a támogatás értelemszerűen megszűnik, és már előfordult, hogy a támogatást az érintetteknek vissza kellett utalniuk. A jogosult elhalálozásának bejelentésére három hónap áll rendelkezésre – hangsúlyozta a kézdiszéki EMNT elnöke, aki a világjárvány miatt tavaly elmaradt, de idén sorra kerülő Őszi Hagyományőrző Napok programjával kapcsolatosan elmondta: a néhai Ferencz Attila által megálmodott rendezvény szombaton, Meister Éva színművésznő előadásával startolt, szeptember 30-án Iochom István Az esztelneki dajka című könyvét fogják bemutatni a Vigadóban a negyedik hadiárva-találkozóval egybekötve. A programsorozatban a magyar népmese napja és mesemondó verseny is szerepel, és a magyar festészet napjára is készülnek, szerveznek gasztronómiai kiállítást és könyvbemutatókat is.