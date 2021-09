A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete a látogatókat a mézeskalács sütésének titkaiba avatja be. A Szántó mézeskalácsos család legifjabb képviselője Kézdivásárhely egyik hagyományos mesterségének titkait fedi fel. Megismerkedhetünk régi méztároló edényekkel Beke Ernő gyűjteményéből. Dr. Tófalvi Melinda, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudománygyetem előadótanára beszél a méznek a kozmetikában, a gasztronómiában és más különböző területeken való felhasználásáról. A Felső-háromszéki Fúvószenekar ifjai gondoskodnak a jó hangulatról. Fellép még a kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjasklub Rozmaring kórusa és Gyöngyvirág tánckara. Tubák Klárika és Léva Emőke pedagógusok a Benedek Elek Óvoda kis növendékeivel az alkalomhoz illő dalokat, táncokat mutatnak be. Dr. Dimény Attila, az Incze László Céhtörténeti Múzeum vezetője bemutatja a kézdivásárhelyi „cifrapogácsa” készítésének történetét és hagyományát. Emlékfotózási lehetőséget is nyújtanak.

Könyvbemutató

CZEGŐ ZOLTÁN költő, közíró Haragos harangok és Anyakönyvi kivonatok című köteteinek bemutatásával szeptember 27-én, hétfőn 18 órakor megkezdi új évadját a kovásznai Ignácz Rózsa Irodalmi Klub. Vendégek: a szerző és Bedő Zoltán újságíró, a Székely Hírmondó munkatársa.

CSINTA SAMU író, újságíró, a Háromszék külső munkatársa legújabb könyvét, a POR alatt PARÁZS című interjúkötetet mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek szeptember 28-án, kedden 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A szerzővel Ferencz Csaba újságíró, a kötet felelős kiadója beszélget, a könyvet Farcádi Botond, lapunk főszerkesztője méltatja.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 25-én, szombaton 19 órától a Pappa mia!; 26-án, vasárnap 19 órától a Lift című produkciót játssza. Mindkét előadás rendező-koreográfusa Fehér Ferenc.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ szeptember 25-én, szombaton 11 órától A fehér macskahercegnő című bábjátékát játssza. A fák titkos szíve című előadás szeptember 29-én, szerdán 18 órától látható a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás Csüdöm Eszternél a 0755 335 400-as telefonszámon.

Zene

ÖKUMENIKUS KAMARAZENE-FESZTIVÁL. Szombaton 16 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a Laudate Kamarakórus szervezésében tartják a XX. Ökumenikus Kamarazene-fesztivált, amely az esti szentmisével ér véget.

EGO SUM-KONCERT kézdivásárhelyen. Szombaton 19 órától az Ego Sum zenekar Sztorik az album mellé című albumának bemutató koncertjén vehetnek részt az érdeklődők a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyár: 20 lej.

ORGONAKONCERT SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Krisztus Király-templomban szeptember 26-án, vasárnap az esti szentmise után, 19 órától az erdélyi zenészcsaládból származó, Bécsben élő Windhager-Geréd Erzsébet orgonaművész koncertje hallható a felújított orgonán.

Kiállítás

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órától Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező és Zolya-Katona József, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetségének tagja megnyitják az In memoriam Deák Károly című festészeti és grafikai tárlatot. Közreműködik a Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája Jakab Árpád karnagy vezetésével.

Hitvilág

BÚCSÚ. Ma, Szent Gellért püspök és vértanú emléknapján a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai templom búcsúünnepe 18 órától kezdődik.

ŐSZI HÁLAADÁS. Szeptember 26-án, vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet lesz Baróton 11 órától az unitárius templomban, Köpecen 14 órától a református templomban, Olaszteleken 15.30.tól a református gyülekezeti közösségi házban. A szertartásokat Tatár Ágnes Tekla VI. éves teológiai hallgató végzi. * Kovásznán a belvárosi református templomban vasárnap 16 órától unitárius istentisztelet lesz úrvacsoraosztásal. * Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban vasárnap 9 órától prédikál Péterfi Ágnes, ágendát mond Benczédi Zsófia; 11 órától prédikál Benczédi Zsófia, ágendát mond Péterfi Ágnes; 18 órától prédikál Bartha Pál Aba, ágendát mond Péterfi Ágnes.

VI. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

A Tipe Tupa Egyesület szervezésében szeptember 25. és október 2. között zajlik a VI. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. A hangsúly ezen a rendezvényen az élő szavas mesélésen, a belső képek gyártásán, bizonyos helyzetek átkeretezésén, a mesehallgatási transzon és a mesék gyógyító erején van. Az idei meghívottak: dr. Zalka Csenge Virág (HU) nemzetközi mesemondó, dr. Kádár Annamária (RO) mesepszichológus, Élő Fruzsina (HU) meseterapeuta, pszichológus, Luzsi Margó mesemondó, Bajzáth Mária (HU) mesepedagógus, Szabó Enikő (RO) meseterapeuta, Zámborszky Eszter (HU) mesemondó, Csavar-Mátis Katalin meseterapeuta (RO), Rotundu Cojocaru Mirela (RO) mesemondó. Részletek a facebook.com/holnemvoltmese linken az események címszó alatt találhatóak.

Szárazajta áldozataira emlékeznek

Szárazajta áldozataira, a 77 esztendővel ezelőtti szomorú eseményekre és a falu tizenhárom mártírjára emlékeznek vasárnap a 11 órakor a református templomban kezdődő istentisztelettel, majd az emlékműnél az ifjak műsorával és koszorúzással folytatódik a rendezvény.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan tábornok út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma 8–15 óráig a Bethlen Gábor utcai új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Bethlen Gábor utcában a Petőfi Sándor és Tudor Vladimirescu utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt a víz elszíneződésére számítani lehet.

ÚTLEZÁRÁS. A sepsiszentgyörgyi Sportnapok alatt ma 12 órától vasárnap 21 óráig lezárják az 1918. december 1. utat a Csíki utcai kereszteződéstől egészen a Kossuth Lajos és Kőrösi Csoma Sándor utcáig, hogy teret biztosítsanak a rendezvénynek. • A rendezvény programja elérhető a sportnapok.ro honlapon.

KÖZSZÁLLÍTÁS. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy a Sportnapok miatt ma 12 órától vasárnap 21 óráig a 2-es járat útvonala a vasútállomás felé a következőképpen módosul: Szemerja negyed–Gróf Mikó Imre utca–jelzőlámpák (a Gri­gore Bălan és 1918. december 1. út kereszteződése)–Templom utca–Csíki negyed–vasútállomás.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Ozsdolán és Hilibben, hétfőn Szentkatolnán és Imecsfalván gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

SZÜRETI BÁL BERECKBEN. A Berecki Művelődési Központban szombaton 19.30-tól fellép a berecki ifjúsági néptánc­csoport, a lemhényi Turul néptáncegyüttes zenés-táncos műsort ad elő, amelyet szüreti táncház követ. A jó hangulatot a kézdivásárhelyi Finom zenekar biztosítja. Belépő: 10 lej.

EMLÉKTÚRA. A Természetjárók Baráti Társasága emléktúrát szervez vasárnap a szárazajtai vesztőhelyre. Indulás 7 órakor a málnásfürdői áruház parkolójából a következő útvonalon: Málnásfürdő–Szilas-tető–Hosszú-sarok–Foglalás-tető–Szárazajta –Egyed-mezeje–Zalánpatak–Somos-nyereg–Málnásfürdő. Távolság: 24 km. Túravezető: György Ignác.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsoráról az arta.cityplex.ro honlapon lehet tájékozódni. Telefon: 0787 526 102.