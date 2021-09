Következő írásunk

Történelmi emlékekben gazdag településen járunk. Ragadványnevére ugyan nem emlékeznek a helyiek, de mint mondják, „volt úgy, hogy jöttmentek falujának is nevezték”. Van egy másik Ojtoz (Oituz) is az egykori ezeréves határon túl. Mondhatnánk Román-Ojtoznak is. Ehhez tartozik az egykori magyar határtelep, Sósmező, valamint Zöldlonka, Fűrészfalva és Herzsa is, ahol szórványban katolikus, magyar ajkú csángók élnek.