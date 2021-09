Akárcsak a Szekszárd elleni meccsen, a török Bellona Kayseri Basketbol ellenin is merészen kezdett a Sepsi-SIC, amely Shaqwedia Wallace, Maja Miljković, Brianna Fraser kosaraival az 5. percben 10–2-re vezetett. A folytatásban kosárra kosárral válaszoltak a csapatok, az első negyed pedig 23–15-tel ért véget. Egle Sventoraite büntetőből szerzett pontjait Farhiya Abdi triplája követte, amivel a Kayseri felzárkózott háromra (23–20). Hazai időkérés után Miljković célzott pontosan távolról, de a törökök újabb három kosarával már csak egypontosra apadt a vendégek hátránya (27–26). A válasz Miljkovićtól és Wallacetől érkezett (32–26), lendületünket Ayhan Avci edző timeouttal törte meg. A második negyed hajrájába itt is, ott is esett kosár, és 36–31-es eredménynél vonultak szünetre a csapatok.

Az öltözőből egy határozottabb Kayseri jött ki, amely Brooque Williams irányításával gyorsan átvette a küzdelem irányítását, és a 24. percben rövid időre a vezetést is megszerezte (42–43). Innen felváltva pontoztak az együttesek, de egyiknek sem sikerült komolyabb előnyre szert tennie (57–60). Az utolsó tíz perc ádáz csatát hozott, s úgy tűnt, hogy a pontosabban célzó törökök megszerzik a győzelmet. Szerencsénkre Fraser nem értett egyet ezzel, és 15 másodperccel a vége előtt kiegyenlített 78-ra. Török időkérés után Japreece Dean dobása kimaradt, és a lepattanóért küzdő Jovana Pašić ellen szabálytalankodtak. Már csak egy másodperc volt hátra, s játékosunk bedobta az első büntetőjét, a másodikat pedig szándékosan kihagyta és megszólalt a mérkőzés végét jelző dudaszó (79–78).

Euroliga-selejtező, 3. mérkőzés: Sepsi-SIC–Bellona Kayseri Basketbol 79–78 (23–15, 13–16, 21–29, 22–18). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 850 néző. Vezette: Mila Cavara (bosnyák), Veronika Vávrová (cseh), Mihkel Man­niste (észt). Sepsi-SIC: Pašić 9/6, Wallace 17–6, Baș 3/3, Fraser 31/3, Miljković 18/3–Ghizilă, Botos, Orbán, Cătinean, Croitoru, Nemes, Podar 1. Edző: Zoran Mikes. Kayseri: Brezinova 8, Williams 37/15, Sventoraite 17, Oral, Yaya 2–Kalbisagde, Dean 2, Abdi 12/6, Tonguc, Tüzün, Boybeyi, Oral. Edző: Ayhan Avci.

A végeredmény: 1. Atomerőmű KSC Szekszárd (2 győzelem/0 vereség) 4 pont, 2. Sepsi-SIC (2/1) 3 pont, 3. Kayseri (0/2) 2 pont.

A zöld-fehér mezes lányok a második helyen zárták a szentgyörgyi tornát, így az Európa-kupa B-csoportjában folytatják nemzetközi szereplésüket, ahol a magyar Uni-Győr, az ukrán BC Prometey csapatával, valamint a török Elazig Il Özel Ideraspor és a görög PAOK párharcának győztesével találkoznak. A harmadik Kayseri a D jelzésű négyesbe került, az izraeli Neve David Ramla, a török Nesibe Aydin, illetve a magyar PEAC-Pécs és a görög Niki Nefkada közti összecsapás nyertese ellen léphet majd parkettre.