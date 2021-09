Ma rajtol a 14. Sportnapok

Egy év kihagyás után kerül újra megrendezésre a sepsiszentgyörgyi Sportnapok, a szervezők pedig mindenkinek szeretnének izgalmas programot kínálni. „Azt láttuk, hogy a hivatásos, amatőr vagy alkalmi szinten sportot űző közönségnek egyaránt fájt, hogy a tavaly elmaradtak a Sportnapok, mi több, a sporttevékenységeket is csak szigorú korlátok között lehetett szervezni, tartani. Nem tudjuk, hogy mit tartogat a jövő, ezért a Sportnapok 14. kiadásán próbáljuk a legtöbbet kihozni a helyzetből, próbálunk minél szélesebb körű programot, színesebb tartalmat nyújtani. Rengeteg sportegyesület és sportoló munkájának köszönhetően tudunk belevágni az idei eseményekbe” – nyilatkozta Nemes Áron, az eseménysorozat fő szervezője. A sportvezető hozzátette: „Több mint 26 helyszínen, 65 egyesület közös munkájával raktuk össze a kínálatot. Szombat lesz a legzsúfoltabb a három nap közül, összesen 87 esemény zajlik majd, vasárnap 57, pénteken mindössze 12 programpontból lehet választani.”

Ma 18 órától kerül sor a hivatalos megnyitóra, majd ezt követi a Tokió 2020 tiszteletfutás és az Olimpiai színek stafétája, de lesz labdarúgó Pedagógus Kupa, Legsportosabb osztály-vetélkedő. Szombaton a különböző nyílt edzéseké és sportágbemutatóké lesz a Szabadság tér, a Tein Teaház pedig előadás-sorozatnak ad otthont. „Számunkra is különös öröm, hogy Sepsiszentgyörgyre látogatnak a Lőrincz testvérek, Tamás és Viktor, az a két kitűnő birkózó, akik Tokióból elhozták az arany- és az ezüstérmet. Erre a magyar sporttörténelemben még nem volt példa. A pénteki megnyitót Novák Károly Eduárd sportminiszter-paralimpikon is megtiszteli a jelenlétével, de vendégünk lesz Miklós Edit olimpikon is. Beszélgetünk Incze Kriszta kiváló helyi sportolóval, a rendezvény vendége lesz a rádiós sportújságíró, Kádár Zoltán is, aki az ötkarikás játékokról tudósított” – vázolta fel a holnapi eseményeket Nemes Áron. De nem szabad megfeledkezzünk az Újságíró–Színész–Politikus minifocitornáról sem, amit az eddigiektől eltérően nem bent, hanem kint tartanak meg (a Székely Mikó Kollégium műfüves pályáján a Victor Babeș utcában).

Vasárnap a bemutatóké lesz a főszerep, de emellett ugyancsak a Tein Teaházban közönségtalálkozó is lesz: 12 órától a Sepsi-SIC kosár-csapatának tagjaival, 13 órától a Sepsi OSK labdarúgóival, 14 órától a Háromszéki Ágyúsok játékosaival ismerkedhet meg a nagyérdemű. (t)