A Nap ragyogása mellett, amerre a szem ellátott, szivárványszínben pompázott a világ. E különös fényben édes zamatú gyümölcsöket termettek a fák, a virágok dús keblében tápláló nektár várta az éhes embereket és állatokat. Tartott mindez a szép világ addig, míg egyszer egy sötét felleg közeledett a szivárványos égen. Egy hatalmas sárkány próbált csillapíthatatlan éhségén úgy segíteni, hogy nap mint nap megevett egy-egy szivárványt. Az emberek aggódva nézték, ahogy egyre kevesebb szivárvány lesz odafenn az égen. Idelenn a földön pedig a gyümölcsök íze is mintha kesernyésebbé vált volna. Mikor már nagyon megfogyatkoztak a szivárványok, az emberek összedugták fejüket, hogy mitévők legyenek. Ez így nem mehet tovább! Le kell győzni a sárkányt, mielőtt elfogy az égről az összes szivárvány! De ki győzze le? Valaki megjegyezte: hát a legerősebb ember! De ki az?

– A kovács – mondta egy hang és máris indultak a falu végébe, ahol a kovács dolgozott.

Messziről lehetett hallani a kalapácsok csengő hangját, amint a tüzes vas alakult a mester erős kezei között.

Amikor a falubéliek odaértek a műhelyhez, a kovács éppen egy hatalmas tüzes kardot kovácsolt. A kard már akkora volt, hogy ő maga sem bírta megemelni. Az emberek kérték, győzze le a sárkányt. De a kovács elmondta, hogy nem tudja ő ezt megtenni. Nem elég erős ő ehhez, hiszen ezt a kardot sem tudja úgy elforgatni, hogy legyőzzön egy ilyen hatalmas sárkányt. Az emberek kétségbeesetten kérdezgették egymást:

– Hát akkor ki legyen az, aki megmenti szép világunkat?

A nagy tanakodásban észre sem vették, hogy egy kisgyerek jött be az ajtón, egyenesen odament az üllő mellé és csengő gyerekhangján csak ennyit mondott:

– Szent Mihály.

Az emberek lassan a kisgyerek felé fordultak és mindenki csodálkozva elhallgatott.

– Szent Mihály – szólt a gyerek, és ahogy jött, szépen kiballagott a kovácsműhelyből s eltűnt az emberek szeme elől.

Döbbenten néztek utána, majd a csöndet egy felkiáltás majd kettő és több törte meg.

– Szent Mihály győzze le a sárkányt! – és máris indultak a falu szélére, ahol egy nagy tisztáson szólongatták Szent Mihályt. Akkorra már csak egy szivárvány látszott az égen.

Fényes nappal volt, de mintha keleten új nap kelt volna fel. Aranyban izzó óriási felhő gomolygott a tisztás fölé, eltakarva a napot és a szivárványt. A felhőből villámok cikáztak, mennydörgés hallatszott, és az izzó hömpölygésből néha vélni lehetett egy óriási lovas alakját.

A felhő megállt a tisztás felett, az emberek pedig hunyorogva, kezüket szemük elé tartva egy hatalmas, lovas vitézt láttak a fejük felett, már amennyit látni lehetett a nagy izzástól. Egy hatalmas mennydörgésből hang szólt az emberek felé:

– Mit akartok?

– Ments meg minket a sárkánytól, megette már az összes szivárványunkat az égről, és csak egy maradt! Ha azt is megeszi, eltűnik a világ színe!

– Uram, a kardod készen van a műhelyben – mondta a kovács. Közülünk senki nem bírja fölemelni.

– Legyen hát! – dörögte az égi hang.

Kinyújtotta felhőben gomolygó karját, a hatalmas izzó vaskard, mint a tollpihe, felemelkedett az üllőről, könnyedén felszállt a felhőbe, és a mennyei vitéz erős markában megállt.

A következő pillanatban az ég másik oldaláról egy fekete felhő közeledett, fuvallata jeges szelet küldött maga előtt. Az emberek félve fogódzkodtak össze, fülüket is befogták a sárkány sivító hangját hallva.

– Eljöttem a jussomért. Nem tudom, te ki vagy, de ne álld utamat! A szivárványért jöttem! Ha nem térsz ki előlem, téged is felfallak! – és négy ijesztő sárkányfej került elő a fekete felleg gomolygásából.

Ekkor hatalmas mennydörgés és villámlások közepette Szent Mihály megsuhintotta tüzes kardját, és egy csapással levágta a sárkány három fejét. Iszonyú, szürke lé folyt a három nyakból. Az egy fennmaradt fejen most már ijedt szemek villogtak. Szent Mihály dörgő hangon megszólalt:

– Meghagyom életed, de csak egy feltétellel: kotródj vissza a sötétség birodalmába, és ne háborgasd az embereket, hagyd meg nékik a szivárványukat. Hordd el magad, ha kedves az életed!

A fekete felhő sivítva tűnt el az ég alján az emberek szeme elől. Az arany és tüzes színben pompázó felhő mennydörgések, villámlások közepette szintén eltűnt.

Ott álltak a mezőn az emberek, ijedten, dermedten, fejük felett egy gyönyörű szivárvány íve húzódott. A néma csendet egy pacsirta hangja törte meg, dalával üdvözölte a szép szivárványt.

Az emberek boldogan hazaballagtak, és a mai napig, ha szivárványt látnak, mindig eszükbe jut az óriási küzdelem. Aztán évente egyszer, hajnalban kimennek a falu melletti tisztásra, várják a napfelkeltét, mert a felkelő Nap fénye olyanná festi az eget, mint amikor Szent Mihály érkezett.

A gyerekek papírsárkányokat eregetnek, és próbálják egy vékony zsinegen zablán tartani a szélben zörgő kis fenevadakat.

A Nap pedig ezen a reggelen is felkel, és ha kis esőfelhők borítják az eget, igyekszik odavarázsolni egy szivárványt. S azóta a világon mindig van valahol egy szivárvány.