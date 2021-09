Szabad út a beoltottaknak

Ezentúl azokon a településeken vezetnek be hétvégenként (pénteken, szombaton és vasárnap) kijárási tilalmat, amelyeken az utolsó 14 napon a lakosság több mint 6 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést (az eddigi küszöb 4 ezrelék volt). Ott, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 7,5 ezreléket, hétköznap is csak alapos indokkal és munkahelyi igazolással vagy saját felelősségére előre megírt nyilatkozattal szabad 20 és 5 óra között elhagyni a lakást. Ugyanennek a határozatnak az értelmében a kijárási korlátozás immár nem vonatkozik azokra, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni oltás második – vagy az egydózisú oltás egyetlen – adagját és ezt oltási igazolással vagy az uniós digitális COVID-igazolvánnyal tanúsítják. A kijárási korlátozások idején az adott településeken az üzleteknek 18 és 5 óra között továbbra is zárva kell tartaniuk.

Azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta túllépte a 3 ezreléket, uniós védettségi igazolással szabad belépni ezentúl nemcsak a vendéglátóhelyekre, színházakba, mozikba és sportlétesítményekbe, hanem a bevásárlóközpontokban elkerített ételudvarokba is, ugyanakkor az előírás alsó korhatárát az eddig 6-ról 12 évre emelték.

A kormány azt követően módosította a kijárási szabályokat, hogy a temesvári polgármester szót emelt a beoltottakat is sújtó korlátozás ellen. Dominic Fritz azzal érvelt, hogy a járvány negyedik hulláma egyértelműen a beoltatlanoknak tulajdonítható, és nem lehet az oltási hajlandóságot úgy növelni, ha azokat is karanténnal büntetik, akik beoltatták magukat.

Növekszik az oltási kedv

Miután az oltakozás üteme május végétől folyamatosan csökkent, az arra való hajlandóság az utóbbi héten kezdett ismét emelkedni, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolványt. A hét folyamán naponta 13–14 ezren, tegnap 18 ezernél is többen oltatták be magukat, így az újonnan beoltottak kéthetes mozgóátlaga szeptember 15-e óta csaknem 25 százalékkal emelkedett.

Eközben a kormány azt vizsgálja, hogyan lehetne kötelezővé tenni az oltást az alkalmazottak bizonyos kategóriái számára. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, elemzik a lehetőségeket, ugyanakkor leszögezte, hogy az oltás kötelezővé tétele csak törvénnyel lehetséges. Megjegyezte, a parlamentbe kerülő tervezetnek egy türelmi időszakot is ki kellene jelölnie arra, hogy az érintett kategóriáknak legyen idejük az oltakozásra. Cseke szerint szintén csak törvénnyel írható elő, hogy az oltatlan egészségügyi dolgozókat a saját költségükre rendszeresen teszteljék. A miniszter értésre adta, hogy támogatja ezt a megoldást. „Biztonságérzetet kell nyújtanunk a pácienseknek. Abban a tudatban kell belépniük az egészségügyi intézményekbe, hogy vagy beoltották, vagy tesztelték azt az orvost vagy más egészségügyi dolgozót, akivel tárgyalni fognak” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a minisztérium szakértők és jogászok bevonásával erre is keresi a megoldást.

A páciensek biztonságérzetének érdékében az Arad megyei sürgősségi kórház saját megoldást talált: háromnaponta tesztelni fogják azokat az alkalmazottakat, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen. A tesztelés hétfőtől kezdődik, antigén gyorstesztekkel, és nem kell fizetnie ezekért a kórházi személyzetnek. A háromnaponkénti tesztelés addig fog tartani, amíg az ezer főre jutó esetszám 1,5 alá csökken a városban. Az Arad megyei sürgősségi kórháznak mintegy 2200 alkalmazottja van, akik közül 1400-an nincsenek beoltva koronavírus ellen.

Kevés a szabad ágy

Közben országszerte továbbra is gyors ütemben terjed a járvány, bár az előző naphoz képest tegnap alig változtak a sarokszámok: nagyjából ugyanannyi teszt eredményének kiértékelése után 13,2 százalékos pozitivitással 7095 újabb koronavírus-fertőzés igazolódott be országszerte, Kovászna megyéből ellenben az előző naphoz képest több mint kétszer annyi új esetet jelentettek: a stratégiai kommunikációs törzs tegnapelőtt 21, tegnap 52 igazolt betegről közölt adatot. Háromszék fertőzöttségi mutatója 0,68 ezrelékre emelkedett. Előző naphoz képest 17-tel kevesebb, 113 koronavírusos beteg elhalálozásáról tájékoztatott tegnap az SKT, Kovászna megyéből nem jelentettek áldozatot. A kórházi kezelésre szorulók száma tovább emelkedik, meghaladva a 9 ezret, a súlyos állapotú betegeké szintén növekszik, jelenleg 1067 pácienst ápolnak intenzív osztályon. A koronavírus-fertőzöttek kezelésére elkülönített szabad intenzív terápiás ágyak száma már csak 21, a minisztérium közlése szerint dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat.

Dönthetnek a szülők

Jóváhagyta az egészségügyi minisztérium a kiskorú diákok beoltására vonatkozó szülői szándéknyilatkozat formanyomtatványát. A kérdőívet a szülők rendelkezésére bocsátják, de kitöltése nem kötelező, illetve nem von maga után oltási kötelezettséget – nyomatékosítja közleményében az oktatási minisztérium. Az egészségügyi és az oktatási miniszter közös rendeletében előírtaknak megfelelően a szülők által kitöltött nyomtatványokat az iskolában erre a feladatra kijelölt személynek kell majd továbbítania a megyei egészségügyi igazgatóságnak. A kérdőívet nem szükséges aláírni és elektromos formában is elküldhető. Kitöltése az iskolai mobil oltócsapatok megszervezését segíti elő – hangsúlyozza a közlemény, hozzátéve, hogy a koronavírus elleni oltást csak a szülők írásos hozzájárulásával és jelenlétében kaphatják meg a diákok.

Korlátozások Kolozsváron

Mivel Kolozsváron és hat községben a fertőzöttségi ráta 3 ezrelék fölé emelkedett, további korlátozásokat rendelt el tegnap a Kolozs megyei vészhelyzeti bizottság ezeken a településeken: mától a sportrendezvényekre csak a lelátók kapacitásának 30 százalékáig engedhetnek be kizárólag beoltott nézőket úgy, hogy négyzetméterenként legtöbb egy személy tartózkodhat. A mozik, előadó- és koncerttermek a kapacitásuk 50 százalékáig engedhetnek be nézőket, akiknek maszkot kell hordaniuk. A szabadtéri előadásokon, koncerteken, fesztiválokon és más kulturális eseményeken legtöbb ezer, maszkot viselő személy vehet részt. A hotelek és panziók vendéglői és kávézói csak a szállóvendégeket fogadhatják, a többi vendéglő és kávézó pedig a kapacitásának 50 százalékával tarthat nyitva 5.00 és 2.00 óra között.