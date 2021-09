A tegnapi ceremónián Magyarországot Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Sándorfi Eszter, Magyarország oslói nagykövete képviselte. Az a kulturális kincs és örökség, amely Magyarország több mint ezeréves történelme során keletkezett, most digitális formában legalább további ezer évre megőrizhetővé, egyben bővíthetővé is vált a jövő generációi számára – emelte ki Sándorfi Eszter a ceremónián. Az archívumba Mátyás király corvinái mellett Széchényi Ferenc és Apponyi Sándor térképgyűjteményéből származó különleges darabok, valamint az OSZK-ban őrzött, XX. század eleji grafikus plakátok digitális másolatai is bekerültek. A kiválasztott gyűjteményrészek magyarországi és nemzetközi szinten is unikálisnak tekinthetők, egyúttal híven tükrözik az OSZK gyűjteményének sokszínűségét – közölték.

Az Északi-sarkvidéki Világarchívumot 2017-ben alapították a világ legészakibb lakott településének tartott norvég város, Longyearbyen elhagyatott szénbányájában azzal a céllal, hogy digitális formában megőrizzék az utókor számára az egyes nemzetek pótolhatatlan kulturális, történelmi, művészeti örökségét.