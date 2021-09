Megújult a dálnoki református műemlék templom

Az értékes műemlék épület külső-belső tatarozását a sepsiszentgyörgyi Baumeister Kft. végezte el.

Teljes restaurálásról van szó – hangsúlyozta a lelkipásztor –, ami a villámhárítótól az alap alatti másfél méterig mindenre kiterjed, belefoglalták a külső és belső munkálatokat, a templom körüli tereprendezést és a csatornarendszer felújítását is. A tatarozás során kicserélték a villanyhálózatot, és a templom korszerű padfűtést is kapott. Emellett felújították a templomban található kő ajtó- és ablakkereteket, kicserélték a padlót és újrafestették a padokat, valamint restaurálták az 1765-ben készült úrasztalát és az orgonát. A hangosítás beszerelése és a műemlék épület külső megvilágításának véglegesítése maradt még hátra. A projekt megköveteli, hogy digitálisan is felmérjék a műemléket. A lelkipásztortól azt is megtudtuk, hogy a bejárati székely kapu is megújul egy albisi mesterembernek köszönhetően. Érdekes módon a dálnoki református templomot nem történelmi műemlékként, nem istentiszteleti helyként, hanem turisztikai látványosságként újították fel, mert az Európai Unió erre volt hajlandó pénzt biztosítani.