Véradásra szólítanak a fiatalok

Fiatalokat, közéleti személyiségeket, vállalkozókat és cégeket szólítanak meg és buzdítanak véradásra a következő napokban. A kampány célja, hogy elsősorban az ifjúságban tudatosítsa a véradás fontosságát – összegzett a tegnapi tájékoztatón Kelemen Szilárd HÁRIT-elnök. Hangsúlyozta, kezdeményezésük révén szeretnék elérni, hogy a véradás hagyománnyá váljon, hogy ne csak akkor szaladjunk a vérközpontba, ha netán családtag, barát, ismerős számára kell életmentő segítség – szögezte le. Elmondta azt is, a véradásért cserébe kapott élelmiszerjegyeket a Salvatore Egyesületnek ajánlják fel támogatásként.

Egészséges és elégséges mennyiségű vérre van szükségünk – fogalmazott a vérközpont igazgatója, dr. Andy Rosin, hangsúlyozva: bár a járvány mindent felforgatott, egy dolog állandó: betegek továbbra is vannak, sokuknak pedig vérre van szüksége, így minden olyan szervezetnek hálásak, akik véradókat mozgósítanak. Ami a feltételeket illeti, elmondta: bárki jelentkezhet, aki az előző 5 napban nem volt lázas, aki nem került kapcsolatba koronavírusos személyekkel és aki az utóbbi 5 napban nem tartózkodott vörös zónának nyilvánított térségekben. Felhívta a figyelmet arra is, nem szeretnék veszélyeztetni az intézmény biztonságát, az ott dolgozók és a többi véradó egészségét, ezért belépés előtt a jelentkezőket gyorstesztnek vetik alá. Jelezte továbbá, hogy jó egészségi állapotban lévő személyeket várnak, akik testsúlya nem lehet 55 kg-nál kevesebb, s ajánlott, hogy a véradást megelőző este, illetve reggel bőségesen étkezzenek, de ne fogyasszanak zsíros ételeket (szalonna, vaj, tejszín, zsír), és igyanak legalább másfél liter folyadékot – teát, kávét, vizet, tejet – is. Újságírói kérdésre válaszolva rámutatott, Háromszéken ugyan kissé nőtt a véradási kedv és a következő napokban újabb szervezett akcióra kerül sor a csendőrség munkatársai részvételével, vérre mindig szükség van.

A MIÉRT-et képviselő Colț Alice elmondta, mivel szervezett véradásról van szó, arra kérik a jelentkezőket, előzetesen regisztráljanak az eseményre az alice@miert.ro címen. Fiatalokat, ifjúsági szervezetek tagjait, vállalkozókat és közéleti szereplőket egyaránt várnak véradásra október 1-én 8 és 11 óra között a megyei transzfúziós központ sepsiszentgyörgyi székhelyén.