Szerdán aláírta az Országos Közútkezelő Társaság a sepsiszentgyörgyi nehézforgalmi terelőút tervezési és kivitelezési szerződését a tavasszal kiírt közbeszerzési versenytárgyalást augusztusban megnyerő konzorciummal – jelentett be tegnap Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A megállapodás értelmében a romániai és bolgár vállalatokból verbuválódott társulásnak jövő év tavaszáig kell elkészítenie a végső terveket, az építkezés határideje 2023 vége.

Antal Árpád tegnapi sajtóértekezletén elmondta, remélik, hogy a társulásban – melyről nem sokat tudnak, lévén, hogy nem a város bonyolította le a közbeszerzést – nem fognak csalódni, illetve a munkálatokat nem hátráltatja különösebben az építőipart sújtó munkaerőhiány. A legutóbbi kimutatások szerint ugyanis 200 ezer munkás hiányzik az építőiparból, miközben egyre több forrás lesz majd a közberuházásokra, hiszen az uniós helyreállítási program még nem indult be, a Saligny-program sem, de ha ezek is aktívak lesznek, akkor már csak az kérdés, lesz-e aki dolgozzon. A munkaerőhiányt a városi beruházásoknál is tapasztalják. A több munkálatot elnyerő vállalatok általában csak szerre tudják azokat elvégezni, mivel kevés az emberük. Sok cég már ott tart, hogy kötbért fizet az elnyert munkák után, mivel egyszerűen nem találnak elég munkaerőt.

Elekes Róbert, az országos társaság alárendeltségében működő brassói regionális út- és hídépítő vállalat szóvivője lapunk megkeresésére elmondta, hogy az augusztusi eredményhirdetéstől mostanáig kellett várni, mivel az alulmaradt kilenc pályázó közül többen megóvták a közbeszerzés eredményét. A fellebbezéseket végül kivétel nélkül elutasították, így az augusztus 11-én meghirdetett nyertes, a Gott Strasse, Eurostrada, Perfect Consult Europe, valamint a Hydros­troy vállalat által létrehozott társulás tervezheti és építheti a sepsiszentgyörgyi terelőutat. A 11,56 kilométer hosszúságú, több hidat is magában foglaló út megépítésének összköltsége nem változott, azaz valamivel kevesebb mint 352 millió lej.

Amint arról beszámoltunk, a műszaki leírás szerint a terelőút kétsávos lesz, négy körforgalmat is kialakítanak, kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél helyezkedik majd el. Emellett három vasúti felüljáró kialakítása is szerepel még a tervekben. Kettő a Brassó–Déda fővonallal, egyet pedig a Sepsiszentgyörgy–Bereck mellékvonallal való kereszteződésnél alakítanak ki. Az út mentén két pihenőhely is lesz, mindkettőben 25 gépkocsi, illetve 16 teherjármű számára parkolóval, illetve közvécékkel. Amint már ismert, a terelőút keleti irányból kerüli ki a megyeszékhelyet, Kilyént és Szotyort, s a város Csíkszereda felőli kijáratnál, az új stadion környékén csatlakozik vissza a 12-es országútba.