A részletes program: ma 10 órától Zalka Csenge Virág: Tréfás mesék a világ körül, 11.30-tól Zalka Csenge Virág: Játék a földgömbbel; kedden 10 órától és 11.30-tól Rotundu Cojocaru Mirela: A fost odată ca niciodată (román nyelven); szerdán 10 órától a Vigadó Moziban Székelyföldi Legendárium (első évad) és 11.30-tól ugyanez román nyelven; csütörtökön 10 órától és 11.30-tól Szabó Enikő: Mesematek, 18 órától a Vigadó Moziban Székelyföldi Legendárium (első évad); pénteken 10 órától Szabó Enikő: Hol a te birodalmad?, 12 órától Égvilág: A medve nem játék, 14 és 18 órától a Vigadó Moziban Legendárium – Tisza mondája (bemutató). Jegyár: 5 lej.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Bod Péter Megyei Könyvtárban szeptember 30-án, csütörtökön 17 órától dr. Kádár Annamária mesepszichológus, dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó és Szabó Enikő meseterapeuta, mesemondó közös előadásával és élőszavas mesemondással ünneplik meg a népmese napját. Ennek címe: Mit tudnak a mesék a rugalmas alkalmazkodóképességről? Reziliencia a népmesékben. A fesztivál minden programpontja, így ez az előadás is előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a facebook.com/holnemvoltmese linken, az események címszó alatt találhatóak.

Könyvbemutató

CZEGŐ ZOLTÁN költő, közíró Haragos harangok és Anyakönyvi kivonatok című köteteinek bemutatásával ma 18 órakor megkezdi új évadját a kovásznai Ignácz Rózsa Irodalmi Klub. Vendégek: a szerző, Czegő Zoltán és Bedő Zoltán újságíró, a Székely Hírmondó munkatársa.

CSINTA SAMU író, újságíró, a Háromszék külső munkatársa legújabb könyvét, a POR alatt PARÁZS című interjúkötetét mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek szeptember 28-án, kedden 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A szerzővel Ferencz Csaba újságíró, a kötet felelős kiadója beszélget, a könyvet Farcádi Botond, lapunk főszerkesztője méltatja..

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fák titkos szíve című előadását szeptember 29-én, szerdán 18 órától játssza a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás Csüdöm Eszternél a 0755 335 400-as telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 17 órától Bébi úr: Családi ügy (magyarul beszélő), 17.15-től Mancs őrjárat: A film (románul beszélő), 19 órától Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (román felirattal), 19.15-től Miután elbuktunk (magyarul beszélő); szerdán: 16.15-től Mancs őrjárat: A film (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18 órától Vad Románia (román dokumentumfilm), 18.15-től Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 20.15-től Miután elbuktunk (román felirattal), 21 órától Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (román felirattal); csütörtökön 16 órától Az emberi hang (román felirattal), 16.30-tól Lux Aeterna (román felirattal), 17 órától és 20.15-től 007 Nincs idő meghalni (magyarul beszélő) és 17.30-tól román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

TVR1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Az Úr kertjében – László Rezső mozgalmas útkeresés után jelenleg csíkcsicsói plébános. A papi szolgálat mellett gazdálkodik, gyógyteákat készít, zöldségeket termeszt és mindig kerít időt a kirándulásokra, elvonulásokra. Vallja: a szellemi tevékenység felváltva a kétkezi munkával örömet, kiegyensúlyozottságot hozhat életünkbe. A plébánia udvarát igyekszik olyanná alakítani, hogy minél többen betérjenek oda és valóban az Úr kertjében érezzék magukat. * MÚRE 30+1 – A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szokásos őszi, gyergyószárhegyi tanácskozásán megalapításának 30. évfordulóját is megünnepelte. A plusz eggyel azt jelezték a szervezők, hogy a tavaly esedékes ünnepség a járványhelyzet miatt idénre csúszott át. Ünnepi gálaműsor keretében átadták az egyesület idei szakmai díjait is.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18.30-tól szentmise Székelyudvarhelyről a Kis Szent Teréz-templomból, 19.20-tól A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM kezdődik a Krisztus Király-templom altemplomában ma 19 órától. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Bejelentkezni a helyszínen lehet a kezdés előtt.

Tehetséggondozó animációs műhelymunka és tanfolyam

A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér felvételit hirdet az #animagma animációs műhelymunkára és tanfolyamra. Az ingyenes tehetséggondozó program célja a digitális kompetenciák elmélyítése kortárs vizuális művészeti eszközök segítségével. 2021. októbere és 2022. júniusa között heti rendszerességgel zajló animációs műhelymunkára és tanfolyamra kerül sor, amelyre 10 középiskolás (IX–XI. osztályos) diák nyerhet felvételt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Kulcsszavak: fotó, digitális képalkotás, animáció, makettkészítés, lézervágás, fotogram, GIF, 3D modellezés, 3D nyomtatás. Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a magma.ro/hu oldalon található nevezési űrlap kitöltésével (adatok, motivációs levél, fiktív önéletrajz) illetve a szülői beleegyező nyilatkozat animagma@magma.ro e-mail-címre való elküldésével. A felvételi beszélgetés október 4-én és 5-én 17 órától kezdődik. Eredményhirdetés: október 7-én 12 órakor a magma.ro/hu oldalon.

Idősek világnapja

A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban a héten a következő rendezvényeket szervezik az idősek világnapja alkalmából: ma 10 órától Klárik Mária Antónia igazgató köszönti az időseket, 10.30-tól „Agykocogás” – Pásztor Kis Klára főassszisztens, 14 órától teadélután: Legszebb emlékeink 2021-ben; kedden: 10 órától fimszínház: Quartet (2012); szerdán 10 órától korzózás a főtéren, 13 órától a nappali központ időseinek a látogatása; csütörtökön 11 órától ünnepi istentiszteletet tart Dénes Előd református lelkész; pénteken 11 órától kisfilm, éves visszatekintés – Szász Hajnalka szociális munkás, 11.15-től Dobban a szív, lendül a láb címmel Kernászt Adél pszichológus tart előadást, 11.30-tól zenei műsor – Csíki Sándor kinetoterapeuta.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Szentkatolnán és Imecsfalván, kedden Hatolykán, Kézdimartonfalván és Kézdimárkosfalván gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

HOSSZABBÍTOTT PROGRAM. Sepsiszentgyörgyön a helyi adóhivatal (Olt utca 2. szám) szeptember 27–30. között, mától csütörtökig hosszabbított programmal 8–18 óráig tart nyitva. A második félévi helyi adók és illetékek befizetési határideje: szeptember 30.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

ELMARAD. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör szeptember 28. – október 2. között meghirdetett ingyenes felnőtt hímzőképző-alkotótábora objektív okok miatt elmarad.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Kézdivásárhelyen október 6-án, szerda éjféltől hajnali 5 óráig mossák a városi ivóvíz-hálózat vezetékeit. Szerda éjjeltől csütörtök reggelig visszaesik a nyomás, a csapokból folyó víz pedig zavaros lehet. A karbantartási munkálatok ideje alatt Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel az ivóvíz-vízszolgáltatás.