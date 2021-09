Fájó szívvel tudatjuk, hogy a lemhényi

özv. ZSIGMOND ENDRÉNÉ

BOD ANNUSKA

életének 98., özvegységének 19. évében Mikóújfaluban visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2021. szeptember 27-én, hétfőn 13 órakor lesz a lemhényi ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1546

Szívünk legmélyebb

fájdalmával tudatjuk, hogy az árapataki születésű

KEREKES GÁBOR

nyugalmazott tanító

életének 64. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

A temetési szertartás 2021. szeptember 28-án 13 órakor lesz a vártemplomi

ravatalozóházban.

Részvétfogadás egy órával a temetés előtt.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

4670/b

„Véget ért egy út, az életednek útja, elmentél most tőlünk egy hideg-rideg útra! Égjen itt most minden gyertya a te emlékedre, ígérjük, hogy nem felejtünk, őrzünk egy életre...”

Mély fájdalomal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

özv. NAGY PIROSKA

(született KICSID)

életének 74. évében 2021. szeptember 25-én hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2021. szeptember 27-én, hétfőn 15 órakor lesz a református vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1116779

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

KORODI IRÉN ILDIKÓ

(szül. OLAJOS)

48 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. szeptember 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

4323178

BALÁZS JÓZSEF

(cipész)

életének 70. évében

visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Hamvasztás utáni búcsúz­tatóra 2021. szeptember

28-án, kedden 13 órakor

kerül sor a közös temető

ravatalozójában.

Részvétfogadás 12 órakor.

Az urna elhelyezése szűk családi körben fog történni, ezért kérjük, tekintsenek el a koszorúk és virágcsokrok hozatalától.

„Nem múlnak ők el, / Kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

A gyászoló család

1116777

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, rokon, a málnásfürdői születésű Préda Károly

életének 54. évében rövid szenvedés után visszatért teremtő Urához.

Temetése 2021. szeptember 28-án 14 órakor lesz a málnásfürdői ravatalozóháztól. Részvétfogadás hétfőn 16 órától, valamint a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

du



Részvét

Megrendülten értesültünk egykori kollégánk,

KEREKES GÁBOR haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum munkaközössége

1116782

Drága Barátunk, E. FERENC, ezúton búcsúzunk tőled, a Jóisten adjon csendes nyugodalmat, pihenj békességben, az Úrjézus szent nevében. Emléked élni fog baráti szíveinkben. Hozzátartozóidnak kívánunk részvétet.

Z. Csaba, S. Csaba, B. Emil,

D. Béla, Sz. Gyula,

J. Árpád, J. Sándor

du.

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Korodi Zoltán Barnának felesége, IRÉNKE elhunyta alkalmából. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak.

Maksa Polgármesteri

Hivatalának munkaközössége

4323182

Őszinte részvétem a Fried családnak MANYIKA elvesztése miatt érzett fájdalmában.

Aczél Pici

1116775

Őszinte részvétünket fejezzük ki Fried Andrásnak és lányának drága szerettük,

MANYIKA elhunyta alkalmából. Vigasztódást kívánunk.

A 2-es számú Magyar

Tannyelvű Középiskolában 1961-ben végzett

osztálytársak

4323180



Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk az egerpataki születésű

sepsiszentgyörgyi

DOMBORA VILMÁRA,

aki hat hete hagyott itt

bennünket.

Szerettei

4323179

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

MODI ANTALRA,

akit fél éve kísértünk utolsó útjára az ozsdolai temetőben.

Emléked legyen áldott,

nyugalmad csendes.

Szerető öcséd, a rokonok,

közeli és távoli ismerősök

1116778

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Szomorú szívvel emlékezünk az uzoni születésű

sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR MATILDRA

halálának 3. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1116776

Szomorúan, de mérhetetlen szeretettel a szívünkben

emlékezünk drága édesanyánkra, SZŐCS ILONA

tanítónőre halálának 28. évfordulóján. Jósága, kedves mosolya, önzetlen gondoskodása soha nem halványul el emlékezetünkben.

„A mélybe csak tested merült el, /csak ő tűnt el a föld alatt, /de lényed

lényege ezer felé /szóródva is köztünk maradt.”

(Keszei István)

Bánatos szerettei

4323181

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra,

id. TANA LAJOSRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323163

Ma 25 éve kísértük utolsó útjára FEJÉR CSABA épülettervező és festőművészt. A művein keresztül mindig láthatjuk őt és érezhetjük a szívünkben.

Özvegye, két lánya

és azok családja,

valamint ikertestvére

és családja

4323183