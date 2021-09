Győzelem emberelőnyben

A Sepsi OSK II. már az első percben vezetést szerezhetett volna, azonban Sánta Tamás lövése a felső lécről pattant vissza. Ezt követően emberhátrányba kerültek a vendégek, ugyanis a 2. percben Csiszer Balázs indítását a Dâmbovița megyei csapat kapusa, Răzvan Ghițescu a tizenhatos területen kívül kézzel hárította, így a játékvezető piros lapot adott. A mezőnyfölényben játszó piros-fehér mezesek többször is távolról veszélyeztettek, viszont Anass Achahbar, Vlad Mitrea és Kocsis Norbert lövését is védte a csereként beállt Andrei Budoiu. Az emberhátrány ellenére sem torpant meg a vendég együttes, amely a 30. percben közel állt a vezetés megszerzéséhez. Szöglet után Radu Simion fejesénél Csiszer a gólvonalról mentett, majd nem sokkal később Gedő Hunor védte bravúrral Alin Nisipeanu közeli próbálkozását.

A második felidőben is többnyire távolról veszélyeztett a hazai gárda, ám sem Mitrea, sem Marius Ștefănescu nem járt sikerrel, míg a másik oldalon Alexandru Iamandache lehetőségét a háromszéki kapus szögletre tolta. A 72. percben aztán vezetést szerzett a Sepsi OSK II., Anass Achachbar 22 méterről a bal felsőbe bombázott (1–0), majd a 82. percben ismét a házigazdák voltak eredményesek. Mitrea próbálkozását védte a kapus, a kipattanót pedig Kocsis a bal alsóba gurította (2–0). A ráadásban Mitrea szerezte csapata harmadik gólját egy jobb oldali beadás után (3–0), majd szépített az FC Pucioasa. Simion lövését Gedő kiütötte, azonban Cătălin Ene a hálóba bólintotta a labdát (3–1). Andrási Alexandru csapata harmadszor győzött az idényben, jobb gólkülönbségének köszönhetően pedig az élre ugrott.

3. Liga, 5. csoport, 5. forduló: Sepsi OSK II.–FC Pucioasa 3–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Alin Gheorghe (Ploiești). Sepsi OSK II.: Gedő – Csiszer, Sütő, David, Dumitrescu (Grigore, 64.), Máthis (Hamciuc, 65.), V. Mitrea, Kocsis, Ștefănescu (Berde, 65.), Achahbar (Nistor, 81.), Sánta (Dragomir, 46.). Edző: Andrási Alexandru. Pucioasa: Ghițescu – Simion, Marina, Calofir, Diță, Dragnea (Petre, 90.), Lungeanu (Tilica, 74.), Samoilă (Budoiu, 4.), Iamandache, Nisipeanu (Enache, 90.), Stoica (Ene, 90.). Edző: Nicolae Croitoru. Gólszerzők: Achahbar (72.), Kocsis (82.), Mitrea (90+1.), illetve Ene (90+2.). Sárga lap: Csiszer (51.), Sütő (57.), illetve Diță (90+5.). Piros lap: Ghițescu (2.).

Négygólos vereség

A céhes városi csapat már a 2. percben hátrányba került, egy védelmi hibát követően a vendégek csatára, Cosmin Lambru kilőtte a hosszú sarkot (0–1). Alig két perc múlva ismét zörgött a kézdivásárhelyi háló, egy előre ívelt labdát Cosmin Munteanu fejelt a kapuba (0–2). Vérszemet kapott a Prahova megyei együttes, újabb két perc múlva egy szögletet követően Lambru senkitől sem zavartatva fejelt gólt (0–3). Ami rosszul kezdődik, rosszul is folytatódik – ez pedig hatványozottan igaz volt erre a mérkőzésre, a 16. percben a lesgyanús helyzetből induló Lambru nem hibázott a kapussal szemben (0–4). Mint utóbb kiderült, a mesterhármast jegyző támadó egyúttal a végeredményt is beállította, a biztos vezetés tudatában a Blejoi nem erőltette meg magát a továbbiakban, beálltak védekezni és sikeresen visszaverték a kék-fehér mezesek próbálkozásait. A háromszéki labdarúgóknak a szépítő találat sem jött össze, Gáll Attila és Szőcs László is kihagyta a lehetőséget, Mojzi Botond lövése pedig a keresztlécen csattant.

3. Liga, 5. csoport, 5. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Blejoi 0–4 (0–4).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Dumitru Robert Mormeci (Brassó). KSE: Niczuly – Tankó, Locotuș, Gazda (Mojzi, 46.), Dobozi, Pakucs, Albu (Fábián, 61.), Gajdó (Barbócz, 73.), Bandi (Vârtosu, 61.), Gáll (Szőcs, 46.), Antal. Edző: Vasile Gherghe. Blejoi: Gheorghe – Catana, Stoica, Nicolae, Badea (Mănescu O., 84.), Enache, Munteanu, Mănescu D. (Cocoș, 65.), Lambru, Licsandru, Chiși (Iancu, 30.). Edző: Răzvan Vlad. Gólszerzők: Lambru (2., 5., 16.), Munteanu (4.). Sárga lap: Licsandru (74.).

További eredmények, 5. forduló: FC Hermannstadt II.–Székelyudvarhelyi FC 1–2 (gólszerzők: Bucuroiu 34., illetve Bobea 16., Mitra 50.), Brassói SR–Brassói Kids Tâmpa 1–0 (gsz.: Șerban 39.), Plopeni–Barcarozsnyói Olimpic 1–1 (gsz.: Huza 20., illetve Babei 35.).

A rangsor:

1. Sepsi OSK II. 3 1 1 10–6 10

2. SZFC 3 1 1 6–4 10

3. Pucioasa 2 2 1 9–6 8

4. Blejoi 2 1 2 10–4 7

5. KSE 2 1 2 7–7 7

6. Brassói SR 2 1 2 6–6 7

7. Hermannstadt II. 2 1 2 6–6 7

8. Plopeni 1 2 2 5–9 5

9. Olimpic 1 2 2 3–7 5

10. Kids Tâmpa 0 2 3 4–11 2

A 6. forduló programja (október 2.): Kézdivásárhelyi SE–Sepsi OSK II., Blejoi–Brassói Kids Tâmpa, Barcarozsnyói Olimpic–Brassói SR, Székelyudvarhelyi FC–Plopeni, FC Pucioasa–FC Hermannstadt II.