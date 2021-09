Az elmúlt hétvégén ismét együtt mozgott Sepsiszentgyörgy, hiszen egy év kihagyás után, szeptember 24. és 26. között tizennegyedszer szervezték meg a Sportnapokat. Idén huszonhat helyszínen hatvan partneregyesület több mint száznegyven programjával várta a mozgásra vágyókat. A város különböző pontjaira kilátogató kicsik és nagyok megtalálhatták maguknak azt az érdekes mozgásformát, amelyet örömmel űznek egyedül, csapatban vagy a családdal. Szombaton és vasárnap is kedvezett az időjárás, így a résztvevők önfeledt hangulata vidám és színes térré varázsolta a városközpontot. A háromnapos eseményt pénteken Nemes Áron fő szervező, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Novák Károly Eduárd, Románia ifjúsági és sportminisztere nyitotta meg, akik ezt követően a Vocalcycle által szervezett biciklis felvonuláson is részt vettek.

Az érdeklődők belekóstolhattak a búvárkodás rejtelmeibe, kipróbálhatták a Murph-kihívást, a műfalmászást, különböző nyílt edzéseken, közösségi és éjjeli futáson, valamint családos gyalogtúrán is részt vehettek. Kosárlabdáztak a Sepsi Arénában, kézilabdáztak a Szabó Kati Sportcsarnokban, jégkorongoztak a fedett műjégpályán, fallabdáztak, versenyszimulátoroztak, valamint Molnár Ede többszörös országos bajnok vezérletével Károly herceg, brit trónörökös zalánpataki birtokára tekertek terepen. Vasárnap nagyon sok gyerek volt kíváncsi a sportágválasztóra, ahol különböző sportokba kóstolhattak és szerethettek bele. A sportolás mellett érdekes beszélgetésekre is ellátogathattak a kíváncsiskodók, ugyanis szombaton az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás és testvére, az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Viktor is a megyeszékhelyre látogatott, sőt, rajtuk kívül Sepsiszentgyörgy büszkesége, Incze Kriszta, a csíkszeredai Miklós Edit olimpikon, Novák Károly Eduárd paralimpiai bajnok, valamint Ciprian Anton, a Román Paralimpiai Bizottság tokiói nagykövete is jelen volt. Demeter László és Debreczeni László Székely kalandozások a nagyvilágban címmel tartott beszámolót, míg László Zoltán a Tehetségkibontakozás és tehetséggondozás – Sakksuli és mentáltréning címmel adott elő.

Kádár Zoltán és Novák Károly Eduárd

Hisz a sorsban, a pillanatban

Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter a Teinben szervezett beszélgetésen elmondta, számára Sepsiszentgyörgy igazán különleges helyszín, hiszen 2001-ben ebben a városban nyerte meg az első országúti versenyét, amely után sírva ünnepelt, mert tudta, hogy van számára remény. Románia egyetlen paralimpiai bajnokával Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió sportriportere beszélgetett, aki kiemelte, hogy Novák bizony Tokióban is örömkönnyeket hullatott az ezüstérme után. A sportújságíró London óta követi a paralimpikon pályafutását, az angol fővárosból és Rio de Janeiróból is beszámolt az eredményeiről.

Novák elmondta, bár lenyűgöző élmény részt venni az olimpián, a sportolókon hatalmas a nyomás az olimpiai faluban. Kiemelte, élete legjobb versenyét futotta a japán fővárosban, annak ellenére, hogy tavaly a kinevezése után lemondott az olimpiai indulásról. A 45 éves sportoló hozzátette, hisz a sorsban és a pillanat erejében, fontosnak tartja, hogy mindenki próbáljon abban az ágazatban dolgozni, amit szeret, hiszen ettől lesz boldog az egyén.

Az olimpia előtti hónapokban nem számított kiemelkedő eredményre Tokióban, végül 9 másodpercet faragott a londoni aranyérmet hozó eredményéhez képest, pedig 9 év eltelt. Már tavaly novemberben az országos bajnokságon két másodperccel jobb időt ment, mint Londonban, ezt követően viszont az utazás és a miniszteri tisztséggel járó stressz fárasztotta, és 7 kilogrammot hízott. Tavasszal változtatott az edzéseken, jobb felszerelést és kerékpárt vásárolt, jobban figyelt a részletekre, így sikerült érmet szereznie.

Jelenleg a miniszteri teendőkre összpontosít, azonban elmondta, ha majd rágyúr a párizsi paralimpiai indulásra, akkor biztos benne, hogy faraghat az idején a 4000 méteres egyéni üldözéses futamban. A romániai paralimpikonok eredményét jónak tartja, viszont a négy olimpiai éremmel teljes mértékben elégedetlen. A sportstratégia mihamarabbi gyakorlatba ültetését látja megoldásnak, hiszen a fejlődéshez szüksége van vízióra. Kijelentette, a szövetségek reformálásra szorulnak, a gyermekeket megfelelelő eszközökkel a sport irányába terelné és a tömegsportolási lehetőséget bővítené.

Elmondta, Románia sokat áldoz sportra, viszont ezeket a pénzeket nem hasznosan költik el, és ezen kellene változtatni a rendszer újraszervezésével és a TAO-támogatás bevezetésével. Idővel korlátozni szeretné a külföldi sportolók számát a csapatsportokban, megfelelő szaktudással rendelkező edzőket foglalkoztatni, a válogatott sportolókat pedig legalább nyolc hónapra edzőtáborba küldené. Novák szerint, ha sikerül jó útra terelni a romániai sportot, az felér egy olimpiai aranyéremmel.

Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor

Lemondással teli pályafutás

A 14. Sportnapok két sztármeghívottja kétség kívül a kötöttfogású birkózó Lőrincz testvérek voltak. Tokióban Tamás aranyérmet nyert, ezen kívül világ- és Európa-bajnoknak is vallhatja magát, míg öccse, Viktor a japán fővárosból ezüstérmet szerzett, emellett világbajnoksági ezüst- és bronzérmes, valamint Európa-bajnok. A kiváló sportolók Csinta Samu sportújságíró kérdéseire vicces válaszokat adtak, többször megnevettetve a nézőket.

Mivel aktív, ezerrel pörgő gyermekek voltak, számukra a birkózás szabadidős tevékenységnek, kikapcsolódási lehetőségnek indult, azonban az évek múlásával rájöttek, hogy ebben talán több is lehet. Tamás 14 évesen a budapesti Mr. Tus Bizkózó Akadémia tagja lett, nemsokára pedig öccse, Viktor is követte Ceglédről a magyar fővárosba. A váltás nehézségeket gördített a sportolók elé, többször megfordult a fejükben, hogy feladják, ám egymásra támaszkodva mindig túljutottak a körülményes pillanatokon, valamint a szülők is válaszút elé állították a testvéreket, amikor elbizonytalanodtak.

Szó esett a gyakori szabályváltoztatásokról is, amelyek akár derékba is törhetnek pályafutásokat. Tamás egyik edzője örök mondását idézve úgy fogalmazott, a jó birkózó minden szabályhoz alkalmazkodik, bár ez nem ennyire egyszerű. Tisztában vannak vele, hogy a szabályok módosítása szükségszerű a nézettség növelése miatt, eladható és piacképes kell legyen, illetve egyáltalán nem szeretnék, ha a birkózás kikerülne az olimpiai programból.

Mindkét sportoló hatalmas elvárások közepette utazott Tokióba, ezeknek végül sikerült is eleget tenni, majd az aranyérem megszerzése után a 35 éves Tamás bejelentette visszavonulását. A dobogó tetején állva azt gondolta, hogy minden szenvedést megért az olimpiai bajnoki cím, a lemondással teli pályafutás meghozta a várt eredményt. Viktor úgy fogalmazott az ötéves olimpiai ciklus felemésztette, egyelőre pihen és várja a késztetést, hogy ismét lemenjen az edzőterembe.

A koronavírus mélypontra taszította a testvéreket, viszont az olimpia előtt sikerült összeszedniük magukat, és megfelelően felkészültek a kihívásra. Idővel Tamás és Viktor is maradna a birkózás mellett, átadnák tapasztalatukat a következő generációknak. A női versenyzőket nagyon tisztelik, akik szerintük ugyanúgy küzdenek, mint a férfiak, de nekik még nehezebb feladatuk is van, hiszen a fogyasztás körülményesebb számukra.