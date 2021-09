Florin Cîțu a liberálisok új elnöke

Florin Cîțu kormányfőt választotta a következő négy évre elnökévé szombaton a kormány vezető erejét képező Nemzeti Liberális Párt (PNL). A korábbi elnök, Ludovic Orban bejelentette, lemond a képviselőházi elnöki tisztségről és „megszűnik minden partnerség” közte és Klaus Iohannis államfő között. Megválasztása után Florin Cîțu hozzáfogott, hogy támogatást keressen kormányának a parlamentben, a kormányfő abban reménykedik, hogy a szintén tisztújtás előtt álló USR PLUS új vezetőségével sikerül majd tárgyalóasztalhoz ülnie a szövetség újbóli kormányzati szerepvállalásáról. Addig is a hét folyamán bizalmi szavazást kér a parlamentben a jelenlegi ügyvivő miniszterek helyét átvevő új tárcavezetők számára.

A bukaresti Romexpo kiállítási központban tartott, feszült légkörű tisztújításon Cîțu 2878 szavazatot, ellenfele, a pártot négy éve vezető Ludovic Orban képviselőházi elnök 1898 voksot kapott. Cîțu megválasztása előtti programbeszédében, amelyet csak nehezen tudott elmondani Orban híveinek hangoskodása miatt, a tettek embereként, a Szociáldemokrata Párt (PSD) legnagyobb ellenségeként jellemezte magát és a „liberális Románia” megteremtését ígérte.

Cîțu leszögezte: sosem fogja megtagadni a PNL és – a párt jelöljeként államfővé választott – Klaus Iohannis közti partnerséget és sosem fog a PSD-vel szövetkezni. Úgy vélekedett: Romániát csak szabadelvű eszmékkel lehet a tartós fejlődés útjára állítani, de a PNL-ben újításra van szükség, és szerinte megválasztása által „szintet léphet” a párt, az ő személye lehet a garancia arra, hogy le tudja győzni a PSD-t a 2024-ben esedékes – európai parlamenti, önkormányzati, államelnöki és parlamenti – választáson.

Ellenfele, Ludovic Orban a felbomlott jobbközép kormánykoalíció helyreállításának ígéretével kért a küldöttektől újabb négy évre bizalmat, arra utalva, a kormányból kilépett USR PLUS szövetség egyértművé tette: nem fog visszatérni a koalícióba, amíg Cîțu a kormányfő. A választási eredmény kihirdetése után Orban azt mondta: hű marad liberális elveihez, de – korábbi ígéretéhez híven – hétfőn beterjeszti lemondását a képviselőház elnöki tisztségéről és „megszűnik minden partnerség” közte és – a miniszterelnök pártelnökké választását nyíltan támogató – Klaus Iohannis államfő között. Orban tegnap megerősítette, hogy hétfő reggel benyújtja Florin Cîţu újonnan megválasztott pártelnöknek a képviselőházi elnöki tisztségről való lemondását. Így Cîţu akkor továbbíthatja majd a képviselőháznak, amikor újraalakul a jelenleg bizonytalan parlamenti többség, hogy biztosan a PNL-nél maradjon az alsóházi elnöki szék – magyarázta Orban. „A lemondásról szóló döntésem visszavonhatatlan, de a PNL tagja vagyok, és nem akarok esélyt teremteni arra, hogy Ciolacut vagy a PSD valamely más képviselőjét válasszák meg házelnöknek” – fogalmazott Orban.

A PNL tisztújító kongresszusát a szeptember elején kirobbant kormányválság közepette rendezték meg, miután a miniszterelnökkel éles konfliktusba került USR PLUS kilépett a kormányból és bizalmatlansági indítványt kezdeményezett a Cîțu-kabinet ellen. Az USR PLUS most már azt állítja: nem hajlandó visszatérni egy olyan koalíciós kormányba, amelynek Cîțu a miniszterelnöke. A kongresszus utáni első televíziós interjúban Cîțu mégis azt állította: a válságból csak úgy lehet kilábalni, ha az USR PLUS – saját tisztújítása után – belátja, hogy nem az általa is bírált PSD, illetve a vírustagadó, nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) mellett van a helye, hanem abban a jobbközép kormánykoalícióban, amelyre tavaly az ország vezetését bízták a választók.

Visszavárja az USR PLUS-t

Vasárnap már békülékenyebb hangot ütött meg Florin Cîțu: azt mondta, kész minden olyan parlamenti frakcióval tárgyalni a (kisebbségben maradt) kormány támogatásáról, amely nem akar politikai válságot, a többi párt azonban – megmaradt koalíciós partnerén, az RMDSZ-en kívül – egyelőre elzárkózik ettől.

Cîțu abban bízik, hogy a szintén tisztújtás előtt álló USR PLUS új vezetőségével sikerül majd tárgyalóasztalhoz ülnie a – kormányból éppen miatta kilépett – szövetség újbóli kormányzati szerepvállalásáról. Cîțu szerint ez akkor lehetséges, ha az USR PLUS „nem szövetkezik többé” az AUR-ral, illetve korábbi közös politikai ellenfelükkel, a PSD-vel.

Cîțu elutasította az USR PLUS és párton belüli ellenfelei azon bírálatát, miszerint a PSD-vel akar „összeállni”, újraalakítva a Ponta-kormány idején működő Szociálliberális Szövetséget (USL), csakhogy hatalmon maradjon. A miniszterelnök PNL-elnökké választása alkalmával több ízben leszögezte: a PSD-t tartja pártja legfőbb ellenségének. Azt viszont képmutatásnak nevezte, hogy egyesek „USL 2.0”-t látnak abban, ha kormánya – a politikai válságot elkerülendő – a PSD-től kap parlamenti támogatást, viszont az szerintük nem „szövetség”, ha az USR PLUS a PSD-vel és az AUR-ral fog össze a kormány megbuktassa érdekében.

A Klaus Iohannis államfő támogatásával PNL-elnökké választott Cîțut a többi párt nem bíztatja. Az USR PLUS leszögezte: a koalícióba való visszatérésük feltétele továbbra is az, hogy ne Cîțu legyen a miniszterelnök, mert vele „már megégették magukat”. Az USR PLUS elnökválasztásának első fordulójában legtöbb voksot összesítő Dacian Cioloș társelnök ezt azzal is megtoldotta, hogy a jobbközép koalíció helyreállításához egy írásba foglalt, számonkérhető reformmenetrendet is el kell fogadni.

A politikai élet ellenzékben is megkerülhetetlen szereplőjévé vált PSD továbbra is azt hangoztatja, hogy előrehozott választásokat akar, Marcel Cio­lacu pártelnök pedig kizárta annak lehetőségét, hogy a PSD olyan kisebbségi kormányt támogasson, amelyben a PNL adja a miniszterelnököt. A PSD azzal az üzenettel „gratulált” Cîțu PNL-elnökké választásához, hogy várják a parlamentbe, a bizalmatlansági indítvány szavazására.

Ilyen körülmények között a Cîțu-kabinet sorsa most az alkotmánybíróság kezébe került, amely kedden dönt az USR PLUS kormánybuktató kezdeményezésének szabályosságáról. Ha a taláros testület elutasítja a kormány óvását, és a parlament napirendre tűzi az indítványt, a Cîțu-kabinet aligha éli túl a bizalmatlansági szavazást. Ha viszont az alkotmánybíróság Cîțunak ad igazat, azzal legalábbis értékes időt nyer, az őszi ülésszakban ugyanis már csak a PSD terjeszthetne be ellene egy másik bizalmatlansági indítványt, de a súlyos járványhelyzet és saját politikai számításai miatt ezzel a PSD bukaresti elemzők szerint nem fog sietni.