Oltean Csongor marad

A küldöttgyűlés módosította a Miért alapszabályát, és olyan határozatot fogadott el, amely kiegészíti a szervezet programját. A határozat rögzíti, hogy a Miért részt kíván venni az RMDSZ családtámogatási programja kidolgozásában, és elsősorban a fiatalok munkavállalásával kapcsolatos és a fiatal családosok életét könnyebbé tevő javaslatokat kíván megfogalmazni. A Miért a többi között azt is javasolta, hogy Romániában is vezessék be a többszintű érettségit, és hozzanak létre a kisvárosokban is inkubátorházakat, melyek segítik a fiatal vállalkozók indulását.