Amint korábban írtuk, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban mától a teljes V–XII. osztályos tagozat tér át a virtuális térben történő oktatásra, a Mihai Viteazul Főgimnázium egyik tizedik osztálya szintén mától működik online módban, egy óvodai csoport és tizenöt másik osztály marad továbbra is távoktatásban, amíg letelik a tizennégy nap, mindenütt diákok megfertőződése miatt.

A Plugor Sándor Művészeti Líceum is érintett. Albert Levente felvétele

Egyes iskolákban már a tanév első hetében áttért néhány osztály a távoktatásra, a múlt héten is több osztálynak kellett az online felületre visszavonulnia, s míg egyesek számára a napokban lejár a korlátozás, mások most kezdik. A hétfői helyzet: A sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban egy harmadik osztály, a Nicolae Colan Általános Iskolában egy ötödik, a Váradi József Általános Iskolában egy hetedik és egy nyolcadik osztály, az Ady Endre Általános Iskolában egy harmadik, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban egy negyedik és egy kilencedik osztály, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban egy nyolcadik osztály, a Mihai Viteazul Főgimnáziumban két tizedik, egy tizenegyedik és két tizenkettedik osztály diákjai tanulnak online módban, Kovásznán egy óvodai csoport, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban egy kilencedik osztály, Bodzafordulón egy nyolcadik és Zágonbár­kányban egy hatodik osztály tért át (változó időpontban) a jelenléti oktatásról távoktatásra. A megyei tanfelügyelőség összesítése szerint a Székely Mikó Kollégium kivételével – ahol tanárok és diákok is megfertőződtek és a korlátozás huszonnyolc osztályt érint –, az említett tanintézmények mindenikében tanulóknál jegyeztek pozitív teszteredményt. Általános tesztelést egyetlen háromszéki tanintézményben sem végeztek, a diákok pozitív teszteredményeire leginkább úgy derült fény, hogy egy családtag megfertőződése miatt tesztelték az egész családot – közölték lapunkkal a megkérdezett iskolavezetők.