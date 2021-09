Régi elnökünkről Băsescuról mondták, hogy nagy játékos, pedig csak az agytornát gyakorolta, a kártyákat keverte cefetül, és a másik sportot, a sakkot is szerette, így kisakkozott magának két mandátumot. Iohannisról meg azt tartották, hogy ő hallgat és cselekszik. Az utóbbi időben inkább hallgatott és nem sokat tett. De viszont sportolni, azt szeret, sőt, még az utazásból is sportot űz.

A múlt héten Amerikában járt. Azelőtt egy golfpályára látogatott el, a Fehér megyei Alsópiánon, ahová azt hittük, azért ment, hogy gyakorolja a golfozást, mert reméli, hogy az amerikai elnökkel lejátszik egy partit, csak ezt nem akarja elárulni, mert fél, hogy esetleg nem jön össze. Ezért a golfpályán utána leskelődők előtt inkább azt mondta, hogy csak népszerűsíteni ment a golfot, és mindenkit arra buzdít, hogy próbálja ki ezt a gyönyörű sportot. Már 2017-ben is részt vett egy golfpályaavatáson a szintén Fehér megyei Maroscsügeden. Akkor jelentette be, hogy Románia felkerült a golfozás világtérképére. De az is lehet, hogy a golfpályára csak az ütéseket gyakorolni ment, hogy szükség estén segíteni tudjon szupermen barátjának, Cîțunak kiütni a hatalomból versenytársát, Ludovic Orbant. És ez sikerült is, mert egy jól irányzott mozdulattal – úgy mint a golflabdát a golfpályáról – ütötték ki Orbant a politikából. A sporteseményt, amelyiken ez történt, kongresszusnak nevezték.

A golfozás különben – Iohannis szerint –, kiváló alakalom arra, hogy az ember a szabadban legyen és mozogjon, életkorától függetlenül. De arra is gondolhatott, hogy mivel drágul a hőenergia, jobb ha kinn van az ember a szabadban, mert addig sem kell odahaza fűtenie.

Ha van rá pénzük a játékban részvevőknek, akkor golfkocsikat is használhatnak, amelyeknek szintén jót tesz a szabadban való mozgás és a jó levegő. Telente viszont Iohannis a téli sportokat akarja megszerettetni a néppel. Végül is azt is bárki gyakorolhatja, akár a golfot. Nem kell hozzá más, csak hó és egy pár síléc, amit régi rossz, szétesett tekenőből is lehet fabrikálni. Egyébre nincs is szükség, csak ki kell menni a domboldalra, és már ereszkedhet is az ember.

A mai szájkárátés időkben, amikor csepűrágó pártvezetők abból űznek sportot, hogy egymással vívnak életre-halálra gladiátorharcot, miközben a lakosság a megemelt gáz, villany, hőszolgáltatási számlák kifizetésével viaskodik, üdítő dolog, hogy az elnök népe kikapcsolódására is gondolhat. Majd amikor a szolgáltatásokat kapcsolják ki amiatt, akkor elmehet kedve, a kikapcsol(ód)ásoktól.

Angliában több száz éves hagyománya van a gyep gondozásának, és rengeteg a golfpálya. (És Amerikában is.) Nálunk nemigen van, bár a juhlegelőket, mivel kevés már a bégető, át lehetne keresztelni golfpályáknak. Juhokat csak fűnyíró gépként kell használni, és mérkőzések előtt le kell hajtani a barikákat a pályáról. És ezeknek az itthoni pályáknak bizony több mint kétezer éves történetük van, miközben a golffal kapcsolatos első írásos emlékek csak 1457-ből származnak. Addig is, amíg nálunk a juhlegelőket átminősítik golfpályáknak – szegény ember vízzel főz alapon –, vannak akik aszfalton golfoznak, ott használják a golfütőt, ahol lehet. Voltak már olyan honfitársaink, akik komolyan vették a golfozásra való felszólítást, és Bukarestben egy forgalmas úton használatba is vették azokat. Nem golflabdákat ütöttek velük, hanem egymást.

Azon csodálkozom, hogy Iohannis mint jó román a golfot és nem az ojna-játékot népszerűsíti, ami pedig eredeti román sport. Állítólag ebből alakult ki az amerikai baseball is. Ez természetes, mert míg Amerikát csak 1492-ben fedezték fel, addig az ojnát nálunk már a XIV. században játszották. A krónikák először 1364-ben említik. Ha az ojnajátékot gyakorolja Iohannis, akkor Amerikában részt vehetett volna egy baseballmérkőzésen.

Elnökünk végül is nem golfozott az új elnökkel, Bidennel és nem kapott tőle még egy baseballsapkát sem, mint korábban a régitől, Trumptól. Bár arra akkor rászolgált, mert fegyvereket vásárolt tőle pár milliárd dollárra. Miután se nem golfozott, sem nem baseballozott, volt ideje találkozni az ottani diaszpóra egyik jeles képviselőjével, a manele-énekes Sorinel Pustullal. Lehet, hogy még haza is hívja, hogy besegítsen neki a Művelt Románia programja megvalósításában.