A szinte üres Gázmetán Stadionban mintegy 60 sepsiszentgyörgyi szurkoló biztosította a hangulatot, akik a kezdő sípszótól az utolsó pillanatig biztatták a háromszéki csapatot, többek között zúgott a „Hajrá, Szentgyörgy!” és a „Mindent bele!”, a mérkőzés végén pedig a Székely himnuszt is elénekelték. Két hullámvölgyben tartózkodó, a felsőházi rájátszástól egyre távolabb kerülő együttes mérte össze erejét, a győzelmi kényszer ellenére azonban a Medgyes és a Sepsi OSK is be kellett érje a döntetlennel, a házigazdák ráadásul a legutóbbi négy hazai mérkőzésükön mindössze egy pontot gyűjtöttek.

Az első negyedórában óvatos játékkal rukkoltak elő a csapatok, bár Leo Grozavu legénysége jóval többet birtokolta a labdát, ám mezőnyfölénye többnyire meddőnek bizonyult. A 18. percben a házigazdák közel jártak a vezetés megszerzéséhez, Eder González hibája után Ovidiu Horșia lecsapott a labdára, betört a tizenhatos területre, 12 méterről megcélozta a bal alsót, viszont a helyzete kevéssel a kapu mellé ment. A székelyföldi együttes Rareș Ispas és Radoslav Dimitrov beadásaira épített, majd az első félidő második felében távoli lövésekkel igyekezett veszélyeztetni. Octavian Vâlceanu hárította Adnan Aganović megpattanó próbálkozását, szögletre mentette Dimitrov keresztléc alá tartó lehetőségét, majd Kevin Luckassen fejesét és Marius Ștefănescu lövését is védte. Az első játékrészben a háromszéki kapusnak mindössze egyszer akadt tennivalója, vetődve védte Ronaldo Deaconu lapos löketét.

Szünet után a vendégek határozottabb felfogásban léptek pályára, beszorították ellenfelüket, akik támadószándékukat feladva átengedték a kezdeményezést. Vâlceanu ezúttal sem tétlenkedett a kapuban, Dimitrov lehetőségét és Ștefănescu közeli fejesét is bravúrral védte. Ezt követően a Sepsi OSK tizenegyest reklamált, miután Răzvan Gărdinaru a büntetőterületen belül kézzel akadályozta meg a labda útját, azonban a játékvezető továbbengedte a játékot. A folytatásban Kevin Luckassen is helyzetbe került, a medgyesi hálóőr pedig ezúttal is résen volt, majd elfogyott a sepsiszentgyörgyi csapat lendülete, amely az utolsó negyedórában elképzelés nélkül, előre ívelt labdákkal kereste a veszélytelenül játszó támadókat.

1. Liga, alapszakasz, 10. forduló: Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK 0–0.

Medgyes, Gázmetán Stadion. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești). Medgyes: Vâlceanu – Trif (Velisar, 80.), Yuri, Matricardi, De Moura – Santos, Alceus – Grădinaru (Chamed, 79.), Deaconu (Filip, 88.), Horșia (Iancu, 60.) – Irobiso (Morar, 60.). Vezetőedző: Ilie Poenaru. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Niňaj, Mitrea, Ispas – González (Bojić, 70.), Păun, Ștefănescu (Tamás, 69.) – Aganović, Luckassen (Askovski, 89.), Bărbuț (Csuncsukov, 61.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Sárga lap: Deaconu (2.), Santos (36.), Morar (86.), illetve Luckassen (36.), Aganović (73.), Mitrea (74.), Tamás (90+1.).

További eredmény, 10. forduló: Aradi UTA–Kolozsvári CFR 0–1 (gólszerző: Chipciu 27.).

A rangsor:

1. CFR 9 0 1 15–5 27

2. Botoșani 6 3 1 11–7 21

3. Farul 5 3 2 14–5 18

4. FCSB 5 3 2 19–11 18

5. Voluntari 6 0 4 14–12 18

6. Rapid 5 2 3 11–7 17

7. Arad 4 4 2 9–6 16

8. Argeș 4 2 4 8–6 14

9. Târgoviște 3 4 3 8–7 13

10. Craiova 4 1 4 10–10 13

11. Mioveni 3 1 6 6–13 10

12. Sepsi OSK 1 6 3 7–9 9

13. U Craiova 2 3 5 8–11 9

14. Medgyes 2 2 6 7–12 8

15. Dinamo 2 0 7 7–19 6

16. Clinceni 0 2 8 8–22 2

A 11. forduló programja: * péntek: Mioveni–FC Argeș (18 óra), Chindia Târgoviște–FCSB (21 óra) * szombat: FC Dinamo–Aradi UTA (16.30 óra), Sepsi OSK–FC Rapid (19.30 óra) * vasárnap: FC Farul–FC Voluntari (16 óra), Kolozsvári CFR–Medgyesi Gázmetán (18 óra), U Craiova–Craiova (21 óra) * hétfő: Academica Clinceni–FC Botoșani (20.30 óra).