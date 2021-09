Környezetvédelem élményként

Előző írásunk

William Somerset Maugham (1874, Párizs – 1965, Nizza) élete a lehető legrosszabbul alakult. Az ötödiknek született fiú alig tízévesen szeretett édesanyját vesztette el, majd röviddel ezután rákban meghalt az édesapja is. A négy jogász bátyja mellől serdülőként anglikán lelkész nagybátyjához került, nevelője azonban rideg természetével távol tartotta magától az árvát, sőt, az érzékeny lelkű fiúnak meg is tiltotta érzelmei kifejezését. Talán ezért is történhetett meg, hogy egy életre társául fogadta a nála tíz évvel idősebb J. E. Brooksot, akivel átélte az érzelmi mellett az érzéki kapcsolatot is.