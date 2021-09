Előző írásunk

Szeptemberben, tanévkezdés környékén saját gyermekkoromra is emlékszem, és önkéntelenül összehasonlítom emlékeimet egykori magunkról a mai generációkkal. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy napjainkban a szülők és nagyszülők is nagyon várják az iskolakezdést, hogy a telefont pittyegtető, unatkozó gyermekeknek is legyen tennivalójuk.