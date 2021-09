Folytatódik a Határtalanul

Tegnaptól a magyarországi hetedikesek és középiskolások pályázhatnak Kárpát-medencei tanulmányi kirándulásra – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Egy korábbi felmérést ismertetve óriási eredménynek nevezte, hogy a magyarországi egyetemisták 78 százaléka járt már határon túli magyarlakta területen, 62 százalékuknak pedig van határon túli barátja, ismerőse. Az államtitkár kitért arra, hogy idén is megszervezik a Határtalanul középiskolai vetélkedőt, amelyben tavaly 112 ezer anyaországi és külhoni diák vett részt. A döntőbe azonos arányban jutottak be határon túli és magyarországi csapatok. A Határtalanul program célja, hogy minden magyarországi fiatal iskolás évei alatt legalább egyszer eljusson egy határon túli, magyarok lakta településre szervezett formában, állami támogatással, és a kirándulások során kapcsolatok alakuljanak ki, illetve erősödjenek meg hazai és határon túli magyar iskolák között.