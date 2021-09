Okos hulladékgyűjtő Sepsiszentgyörgyön

A városháza tájékoztatása szerint az új, innovatív rendszer környezetbarát, egyszerű és költséghatékony módon teszi lehetővé a szelektív hulladékgyűjtést. A mérleggel és vonalkódolvasóval ellátott hulladékgyűjtőt tesztelés céljából szerezte be az önkormányzat. A konténerhez hasonlító gyűjtő a Stadion utca környékén élő tömbházlakókat szolgálja ki.

A több bedobónyílással rendelkező, teljesen automata berendezést csak személyre szóló, QR kóddal ellátott zsákkal lehet használni. A köztisztasági vállalat a lakók rendelkezésére bocsát háromféle, szelektív vonalkóddal ellátott hulladékgyűjtő zsákot, a megtelt zsákokat előbb a leolvasópanelhez kell tartani, majd a megfelelő nyílásokba bedobni. A gyűjtőbe háromféle külön gyűjtött, újrahasznosítható hulladék dobható be az öt nyíláson: két ablakba a papír- és karton, két ablakba a műanyag- és fém, egy nyílásba pedig az üveg kerül. A hulladékgyűjtő zsák segítségével lakásonként azonosítható, hogy ki milyen újrahasznosítható hulladékot helyezett el a tárolóba, ennek alapján a köztisztasági vállalat eltérő díjszabást alkalmazhat majd a számlázás során. A cél, hogy még inkább ösztönözzék a lakókat a szelektív gyűjtésre. A berendezés videokamerával felszerelt, és csak a kóddal ellátott zsákkal rendelkezők tudják használni.

Tegnap a vállalat egyik alkalmazottja útbaigazítással szolgált a helyszínen, egyebek mellett QR-kóddal ellátott zsákokat is felajánlott azoknak, akik éppen a hulladékot akarták elhelyezni a régi tárolóba. Az okos hulladékgyűjtő bedobónyílásainak záróajtaján egyébként fel van tüntetve, milyen hulladékot lehet bedobni, illetve milyen színű zsákban kell azt odavinni. A színek megegyeznek a hulladékszigeteken elhelyezett harangalakú szelektív tárolókon lévőkkel, azaz sárga (műanyag és fém), kék (papír és karton) és zöld (üveghulladék).

Lapunkban már a tavasszal jeleztük, hogy okos hulladékgyűjtők elhelyezését tervezi az önkormányzat. Amint akkor Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, a lakótársulások körében végzett felmérés nyomán született az ötlet, hogy az ország több pontján már használt „okos” gyűjtőket szerezzen be a város. A negyedekben kialakított hulladékszigeteknél ugyanis nagyon nehéz megállapítani, ki az, aki valóban szelektíven gyűjt, ezért a differenciált díjszabási rendszer, amelyet a köztisztasági vállalat a magánházak esetében bevezetett, nem alkalmazható. A megoldás az okos hulladékgyűjtő rendszer telepítése, amely segítségével lakásonként beazonosíthatóvá válik, hogy ki milyen hulladékot helyezett el a tárolóba, ennek alapján alkalmazni lehet az eltérő díjszabást és általa ösztönözni a szelektív gyűjtést.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a megyeszékhely most sem áll rosszul ezen a téren, viszont a tömbháznegyedek esetében jelenleg nincs egy olyan lehetőség, hogy megfelelően hassanak a lakókra. Az elöljáró azt is jelezte, hogy a rendszer városszintű kiépítésére, úgy tűnik, pályázati forrásokat is igénybe tud venni az önkormányzat. A Stadion utcai kísérleti pont révén felmérik, hogy mennyire lesz működőképes szélesebb körben, és ennek megfelelően növelik az okosgyűjtők számát.