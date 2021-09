Frontok és harcosok

Az ágyak száma ugyan valamennyire bővíthető, a személyzeté azonban kevésbé, az átszervezések ára pedig elfogadhatatlan, hiszen a más betegségekben szenvedők újbóli félretaszítását jelenti. Valójában őket is a járvány áldozatai közé kellene sorolni, de azt a hétvégén, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tisztújító kongresszusán is láthattuk, hogy az ország vezető politikusait csak a saját háborújuk érdekli.

Ebben arattak is egy kis győzelmet, ha ugyan annak lehet nevezni, hogy megvásárolt-kizsarolt szavazatokkal olyan elnököt választottak a lassan két éve kormányzó PNL élére, aki semmiféle karizmával, vezetői képességgel, tárgyalókészséggel, azaz ilyen tisztségben nélkülözhetetlen erényekkel nem rendelkezik. Sőt: miután annyira magára haragította az egyik koalíciós partnerét, hogy az USR PLUS bizalmatlansági indítvánnyal kívánja megbuktatni, saját pártját is sikeresen megosztotta, a puccsszerűen menesztett Ludovic Orban már hadat is üzent az egész cirkuszért felelős Klaus Iohannis államfőnek és a „nyertes csapatnak”. Úgyhogy a következő napokban és hetekben a parlamentben is többfrontos háborúra számíthatunk, nagy csatákkal a román pártok között, de azokon belül is, különféle cselekkel, váratlan fordulatokkal és visszhangos árulásokkal, és nyilván lesznek majd piszkos háttéralkuk is, mert Florin Cîțu ebbe a műfajba nagyon belejött az elmúlt hónapokban, amikor kormányfői hatalmát és a közpénzt is gátlástalanul önös céljaira fordította. A rászakadt háborúival – az ismét beszűkülő élettel, az elszabadult villany- és gázszámlákkal, a bezáródó iskolákkal és elnehezülő orvosi ellátással – sorsára hagyottan küzdő lakosságot pedig maga ellen...

Nehéz elhinni, hogy egy volt fizikatanár és egy volt közgazdász képes a puszta hatalomért nyitott szemmel a vesztébe rohanni. Mert azt teszik. Értük ugyan nem kár, nagy múltú pártjuk is önként követi őket a történelem süllyesztőjébe, de az egész országot is húzzák lefelé, és ez már megbocsáthatatlan. Iohannis és Cîțu valószínűleg a kollektív felejtésben reménykedik, abban, hogy az országos helyreállítási terv nagy pénzeivel látványos beruházásokat eszközölnek a következő években, és ez kibékíti a most haragvó választókat. De az uniós támogatás reformokhoz kötött, amelyek kilenc hónap alatt el sem indultak, és már nincs is kivel nekivágni, hiszen nem áll a kormányfő mögött parlamenti többség, támogatóinak zöme pedig fizetett vagy megfélemlített párttag. Közvetlen céljai közül eddig egyet fogalmazott meg az új vezér: a bevásárlóközpontok nyitvatartását. Nem az iskolákét.

Ha pedig az államfő és a miniszterelnök így képzeli el a normális és a tanult Romániát, akkor sajnos minden fronton vesztésre állunk.