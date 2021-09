Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta, hogy a programra szánt keretösszeget két részletben összesen 600 ezer lejjel kellett megtoldani az igénylések magas száma miatt. Összesen 437 kérés érkezett az önkormányzathoz, ebből 36-ot utasítottak vissza, mivel nem feleltek meg a feltételeknek, illetve 396 esetben a kifizetések is megtörténtek. A polgármester elmondta, feltett szándékuk, hogy a jövő évben is meghirdetik majd a programot, és várhatóan a feltételrendszeren is módosítanak. A program módosítása már június elején is szóba került, mivel egyértelművé vált, hogy a jelenlegi szabályok mellett a potenciális igénylők köre egyre szűkül. Lehetséges, mondta a polgármester, hogy az eredeti szabályzatban foglaltnál kevesebb ideje Sepsiszentgyörgyön bejegyzett járművet is le lehet majd adni a program részeként. A tulajdonra vonatkozó előíráson ugyanakkor nem változtatnának, mivel elejét akarják venni, hogy bárki nyerészkedni kezdjen. A módosításokat ugyanakkor nagyban befolyásolhatja, hogy a kormány miként dönt – az Európai Unió által elvárt – 15 évnél idősebb gépkocsikra kivetendő többletadó kapcsán. Ez ugyanis a többi roncsautóprogramra is kihatással lehet. A többletadó kérdése a kormány asztalán van.

Amint arról beszámoltunk, az év elején meghirdetett, majd a költségvetés tavaszi elfogadása után útjára indított program szabályzata szerint háromezer lejt kapnak azok a városlakók – legyenek magán- vagy jogi személyek –, akik tízévesnél régebbi, de legalább három éve a tulajdonukban levő személygépkocsit leadják egy roncstelepnek, és vállalják, hogy a következő három évben nem vásárolnak ötévesnél idősebb autót. Érvényes műszakival rendelkező és forgalomból kivont járművekkel egyaránt lehetett jelentkezni. A program már június elején nagy érdeklődésnek örvendett, és már ekkor valószínűsítették, hogy bővíteni kell a pénzügyi keretet. A nyár elején több mint 320 kérés futott be az önkormányzathoz, ezek mindössze tíz százalékát kellett visszautasítaniuk. (ndi)