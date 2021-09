Ép testben ép lélek

Azaz tavacskában. Mert a hétvégi sepsiszentgyörgyi sportnapokon merülésre alkalmas, vizes helyszínt is a képtár elé illesztettek a rendezvény ötletes szervezői, s ott bizony még vasárnap délután is búvárkodni kívánó, vállalkozó szellemű gyermekek, illetve szüleik tolongtak. Nem mindennapi látvány a merülésre alkalmas medence, a száradó neoprének látványa a belvárosban, de most ez is adott volt. Emellett számos más ötletes, a tespedés ellenszerét kínáló eszköz, kellék sorakozott a központi placcon, ösztönözve, bátorítva főleg a kisebbeket, jöjjenek, próbálják ki, hátha kedvet kapnak valamelyik sportág műveléséhez. Toborozták a jelentkezőket. Felsorolni is nehéz mindent, de lehet-e örömtelibb látvány Sepsiszentgyörgy főterén, mint az asztaliteniszező, avagy éppen műfalat mászó, jókedvű gyermekeké? Régi idők hangulatát varázsolta vissza e sportos hétvége, s e pillanatban arra is lehet gondolni, kevés fontosabb tevékenység, irányvonal említhető, mint az, amikor mozgásszegény, járványos, bezártságra és magányra ösztönző világunkban sportolásra, mozgásra, kalandozásra bátorítanak kicsiket és nagyokat egyaránt. De főként a gyermekekre helyezhető a hangsúly.

Beállnának, kipróbálnának valamilyen csapatjátékot? Kosárlabdát? Erre tessék. Jégkorong? Arra. Bevezetést kérnek a sziklamászás világába? Amarra forduljanak, ott a műfal a színház előtt. Netán csak a régiségekre lennének kíváncsiak, hiszen sokakat elbűvöl az ódivatú autók világa... Ott sorakoznak a Bodok Szálloda előtt. Avagy világot fürkészők terepjáróira s vezetőinek tapasztalatára lennének kíváncsiak? Ott várakoznak a megyeháza előtt, kissé feljebb. Futás, versengés, teniszezés, foci? Tessék, tessék bátran, mindenre nyílik lehetőség. Színészek, újságírók, politikusok labdarúgó-mérkőzése? Igen, keressék ki az időpontokat a programból. Netán kíváncsiak az új OSK Stadion állapotára, hogyan épül, szépül, miként alakul? Várjuk, megmutatjuk, jöjjenek. Alig lehet olyasmit elképzelni, amit Sepsiszentgyörgy sportbarátai ne helyeztek volna az érdeklődők elé, néhány karnyújtásnyira. Bajnokok vallomása? Tessék csak befáradni a teaházba, várják Önöket. Mindenkit várnak az élmények, testnek és léleknek egyaránt szólók.

Jó volt látni, jó volt újólag érzékelni: tömegeket, embereket fog össze, mozgat meg a sport, közösségformáló ereje megkerülhetetlen. Így volt, így lesz. Csak tudatosítani kell, érzékeltetni, hogy nem veszett el minden, kis türelemre lenne még szükség, óvatosságra, s talán jövőtől visszatérhet a régi életünk, melynek az egészséges életmódra való törekvés mindenképp része marad, sőt, e törekvésnek erőteljesebbnek kellene lennie, mint eddig. Csak most látszik meg igazán, most értékelődik fel igazán az egészséges, kisportolt emberi szervezet, a gondozott és karban tartott immunrendszer. Mert test és lélek szimbiózisa segít túlélni, élni, jövőt tervezni és álmodni.

Sepsiszentgyörgy sajátossága e mozgalmas két és fél nap, jó lenne évente akár több alkalommal is együttes mozgásra, sportos közösségi élményre toborozni. Most ugyan még visszatart mindent a járvány, de nem észszerűtlen a vírus utáni világra is összpontosítani, éppen ezért jó ilyen alkalmakkor ismételten megbizonyosodni, nem veszett ki még a fiatalokból és idősebbekből a sportolás, a mozgás iránti vágy, késztetés. Hiszen mozgás, sportolás nélkül nincs jövő. És különösen az apróbbacskákat kell ösztönözni, nem lehet őket magukra hagyni a négy fal közé kényszerített élet lehetőségével, egészségesen kell cseperedniük, hogy aztán később egészségesen lehessen őket útnak engedni. Nem lehet beletörődni abba, hogy egy olyan generáció nőjön fel, melynek képviselői kizárólagosan az online térben találják fel magukat, s már ki sem kívánkoznak a falak közül... Mert van, volt és lesz élet a víruson kívül is, elfogadhatatlan, hogy a veszélyhelyzet oltárán feláldozzuk a mozgást, a sportolást, test és lélek együttes pallérozását.

E hétvégén akár számosan azt is érezhették, kissé olyan volt, mintha a régi Szent György Napok egy kis szelete költözött volna vissza a belvárosba. A mozgás, a játék pedig akár ürügyként is szolgálhatott, hogy újra egy nagy csapatban lendülhessenek mindazok a szentgyörgyiek, akik sportoló elődeikkel együtt változatlanul vallják a régi mondás igazát: ép testben ép lélek.