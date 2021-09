Következő írásunk

Az utóbbi időszakban több háromszéki erdőtulajdonos, ügyintéző – köztük néhány közbirtokosság is – pályázott úgynevezett erdei csendzónák létesítésének támogatására. A sepsiszentgyörgyi Szemerja és Görgő Egyesített Közbirtokosság is élt a lehetőséggel. Másoktól eltérően ők a csendzóna létrehozását követő változásokat is megfigyelik, a flóra és fauna tekintetében egyaránt. Nemrég lehetőségünk volt meglátogatni a Görgő Közbirtokosság csendzónáját, vezetőnk Csákány László közbirtokossági elnök volt. Érdekes dolgokat fedezhettünk fel, többek között azt is, hogy erdeinkben úgynevezett vadföldek, vadlegelők is találhatóak – igaz, ma már felhagyott állapotban.