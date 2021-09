Újabb bizalmatlansági indítvány

A parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) beterjesztette tegnap saját bizalmatlansági indítványát a Florin Cîțu vezette kormány ellen, arra hivatkozva, hogy az USR PLUS szövetség által kezdeményezett, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával benyújtott kormánybuktató indítvánnyal szemben alkotmányossági kételyek merültek fel. Az indítványról jövő kedden szavaz a parlament.

Marcel Ciolacu PSD-elnök szerint ez a leggyorsabb módja annak, hogy – akár már a jövő héten – leváltsák a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ „hozzá nem értő” kormányát, a PSD 157 törvényhozó által aláírt kezdeményezése ellen ugyanis szerinte nem emelhető semmilyen szabályossági kifogás. Közben az alkotmánybíróság tegnap úgy döntött: napirendre kell tűzni a parlamentben az USR PLUS és az AUR szeptember 3-án benyújtott bizalmatlansági indítványát is, másfelől – helyt adva a kormány óvásának – azt is megállapította, hogy a kormány és a parlament valóban alkotmányos konfliktusba került egymással.

Alkotmányossági panaszában a kormány egyebek mellett azt kifogásolta, hogy az USR PLUS és az AUR indítványához online beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek. Az alkotmánybíróság szerint viszont az eljárás szabályos volt, és a parlament éppen azzal vétett az alaptörvény ellen, hogy az indítvány szavazását az alkotmányossági óvásra hivatkozva elnapolta. A testület annyiban adott igazat a kabinetnek, hogy a parlament elmulasztott még aznap hivatalos tájékoztatást küldeni a kormánynak a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséről, ahogyan azt az alkotmány előírja.

A parlamentben így most két indítvány verseng egymással, a PSD, az AUR és az USR PLUS viszont csak közösen tudja megbuktatni Florin Cîțu kormányát.

Bukaresti elemzők szerint a PSD eddig azért segített Florin Cîțunak az USR PLUS kormánybuktató indítványának elnapolásában és közvetve abban, hogy tisztségben lévő miniszterelnökként elnyerje a PNL pártelnöki tisztségét, mert az ő megválasztásában látott garanciát arra, hogy nem áll helyre a PNL – USR PLUS-együttműködés, tehát a jobboldalon nem lehet már kormánytöbbséget alkotni.

Másrészt a parlamenti helyek egyharmadával rendelkező párt nem akart „másodhegedűsként” besegíteni a két kisebb pártnak a kormány megdöntésében, hanem át akarta venni a kezdeményezést. Tegnap délutánra összehívták az egyesített házbizottságot, mely úgy döntött, hogy elsőként a PSD bizalmatlansági indítványát tűzik napirendre, az USR PLUS kezdeményezéséről ugyanis egyelőre csak sajtóközleményt adott ki az alkotmánybíróság, a testület határozata pedig csak akkor lép hatályba, ha – indoklással együtt – megjelenik a hivatalos közlönyben. A házbizottság döntése szerint csütörtökön felolvassák, október 5-én pedig megvitatják és szavazására bocsátják a PSD bizalmatlansági indítványát a két ház együttes ülésén.