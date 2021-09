BÍRSÁG A KONGRESSZUS SZERVEZŐINEK. A járványügyi szabályok be nem tartása miatt tízezer lejes bírságot kapott a bukaresti Romexpo kiállítási központ, amely a Nemzeti Liberális Párt (PNL) múlt hétvégi kongresszusának adott helyet – közölte a fővárosi rendőrség vezetője, Bogdan Berechet. Bogdan Berechetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőinek javaslatára hívta be meghallgatásra az alsóház védelmi bizottsága, hogy számoljon be a PNL-kongresszus megszervezésének és lebonyolításának körülményeiről.