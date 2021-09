Háromszéken is romlik a járványhelyzet

Szó szerint halálos veszélyben vannak azok, akik nem oltatták még be magukat, hiszen nyakunkon a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és a helyzet napról napra súlyosabb Háromszéken is – hívta fel a figyelmet Ráduly István, Kovászna megye prefektusa, aki szerint még mindig nem késő az oltás mellett dönteni. A kormányhivatal vezetője adatokkal is alátámasztotta véleményét, arra is figyelmeztetve, hogy a járványadatok jelenlegi alakulása alapján egy hónap múlva Kovászna megyében is négyezer feletti lehet az igazolt esetek száma.

Ráduly István szerint nehéz szembeszállni a virtuális térben keringő álhírekkel, de a számokkal sem érdemes vitatkozni. Az összes olyan személy, aki Háromszéken koronavírus-fertőzésben elhunyt, beoltatlan volt. Kifejette: igaz az az állítás, mely szerint megfertőződhet az is, aki be van oltva, hisz a védőoltás nem az orrnyálkahártyában hat, ahol a kórokozó a testbe jut, hanem az immunrendszert készíti fel a vírus ellen. Ennek ellenére nem mindegy, hogy be vagyunk oltva vagy sem. A közegészségügyi igazgatóság által a hét elején számba vett 229 aktív eset közül csak 58 került ki a beoltottak köréből. Ez azt jelenti, hogy négy fertőzöttből csak egy van beoltva. Ami még ennél is fontosabb, hogy a beoltottaknál a betegség enyhe formája alakul ki. Ezt a tényt alátámasztja, hogy a megyében koronavírus-fertőzésben eddig elhunyt 349 személy közül egyetlenegy sem volt beoltva – részletezte a prefektus.

Az elmúlt egy hónapban aggasztóan alakultak a járványmutatók, a prefektúra legutóbbi sajtóértekezletekor (augusztus 31-én) még csak 15 aktív eset volt Kovászna megyében, a hétfői összesítő szerint már 255-öt tartanak nyilván. Az ijesztő ebben, hogy ez a szám pontosan 17-szeres növekedést mutat, és nagyjából hetente duplázódik a fertőzöttek száma. A heti átlag 40–45 újonnan azonosított eset, a megye 1,13 ezrelékes fertőzöttségi mutatón állt a hétfői adatok szerint, de egyes településeken, a helyzet rosszabb, Kovásznán például már 2,7 ezrelék fölötti az arány. Ebben a tempóban egy hónap múlva több mint 4300 eset lehet Kovászna megyében, ami elviselhetetlen nyomást helyezne az egészségügyi rendszerre – fogalmazott a prefektus.

Ráduly István szerint az egyetlen kiút az oltás. Úgy látja, hogy a fertőzöttek nagy része és az elhunytak elsöprő többsége továbbra is az oltatlanok közül fog kikerülni, ezért szerinte még mindig nem késő kérni az oltást. Senki nem tudja garantálni, hogy az oltás egy adott személynek biztosan nem okoz mellékhatást, ám a legsúlyosabb mellékhatás sem mérhető ahhoz a veszélyhez, amit a betegség jelent – szögezte le.

A prefektus arra is kitért: hiába siránkozunk azon, hogy Norvégiában minden korlátozást feloldottak, és az élet teljes egészében visszatért a normális kerékvágásba, ugyanis ott a lakosság 67 százaléka szerezte meg oltás révén a védettséget, 76 százaléka pedig legalább az egyik oltást megkapta. Ott vannak még azok is, akik átestek a betegségen. Mindent összevetve elmondható, hogy kialakult a nyájimmunitás. Sokan pedig Nagy-Britanniát hozzák fel példaként, ahol 90 százalék fölött van az átoltottság, és mégis magas a fertőzésszám. Ez igaz, ám miközben vasárnap például csaknem 32 500 esetet jegyeztek ott, elhalálozást csak 58-at, tehát 559 új fertőzöttre jut egy haláleset. Ezzel szemben Romániában 7116 eset volt és 145 halott, azaz 49 fertőzöttre jut egy halott. Több mint 11-szer magasabb az arány, mint a briteknél – részletezte a kormányhivatal vezetője. Arról is beszámolt, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet múlt heti adatai szerint a halottak 95,2 százaléka beoltatlan, és további 3 százalék a kétdózisú oltásnak csak az első adagját kapta meg, azaz száz halálesetből kettőnél kevesebb jut beoltott személyre.

Végezetül azon véleményének is hangot adott, miszerint rendkívül fontos lenne, hogy nyitva maradjanak az iskolák, hisz a tavalyi online évről kevés a jó tapasztalat. Ennek érdekében szerencsés lenne, ha a fiatalok is megkapnák az oltást. A megyei közegészségügyi igazgatóság – amennyiben ezt az iskolák igénylik – mobil egységet állít fel az intézményben, ám ezt eddig csak a Mihai Viteazul Főgimnázium kérte.

Újságírói kérdésre Ráduly István elmondta, információi szerint a megyei kórházban már a koronavírus-fertőzötteknek fenntartott ágyak mintegy fele betelt, és az intenzív terápia osztályon mind az öt erre a célra elkülönített ágy foglalt.

Ami az átoltottságot illeti, a közegészségügyi igazgatóság adatai szerint 78 ezer körüli a beoltottak száma, ami a megye lakosságára vetítve negyven százalékot jelent, de nem lehet tudni, hogy ezek közül hányan érkeztek más megyékből.