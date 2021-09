Hisszük, ha látjuk

Előző írásunk

Szó szerint halálos veszélyben vannak azok, akik nem oltatták még be magukat, hiszen nyakunkon a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és a helyzet napról napra súlyosabb Háromszéken is – hívta fel a figyelmet Ráduly István, Kovászna megye prefektusa, aki szerint még mindig nem késő az oltás mellett dönteni. A kormányhivatal vezetője adatokkal is alátámasztotta véleményét, arra is figyelmeztetve, hogy a járványadatok jelenlegi alakulása alapján egy hónap múlva Kovászna megyében is négyezer feletti lehet az igazolt esetek száma.