Sofőrvizsga várakozás nélkül?

Ráduly István elmondta, az elméleti és gyakorlati vizsgák közötti hosszas várakozási idő – nem ritkán 4–5 hónap – elsősorban annak tudható be, hogy a közszolgálat nem rendelkezik elegendő emberrel. Ezért az általa vezetett intézmény még a nyár folyamán megkereste a belügyminisztérium – időközben pártjának a kormányból történő kilépése miatt távozott – államtitkárát, Irina Alexet, akitől azt az ígéretet kapta, hogy felszabadítják a korábban zárolt állásokat a közszolgálatoknál. Ez meg is történt. A háromszéki közszolgálat tisztségjegyzéke 12 állást tartalmaz, ebből nyolc van betöltve, a szaktárca pedig három személy alkalmazását engedélyezte. Az eljárást elindították, de be kell tartani a törvény által előírt határidőket. Emellett ketten a szolgálattól bejelentették, hogy távoznak.

További probléma, hogy a jelenleg a szolgálatnál dolgozó nyolc személyből csak négynek van joga vizsgáztatni, miközben a vizsgára várók száma ezer körüli. Amíg a személyzethiány rendeződik, Rico Racoviță felügyelő, a jogosítványokkal foglalkozó osztály vezetője felvette a kapcsolatot a Vaslui megyei társintézménnyel, ahonnan hat szakembert küldtek, így segítségükkel szombaton és vasárnap 216 személy vizsgázhatott. Eddig a meglévő háromszéki személyzettel átlagban kilencven személyt lehetett vizsgáztatni, és ebből adódott a helyzet, hogy sokan az elméleti tudásfelmérést követően Sepsiszentgyörgyön legkevesebb két-három, míg Kézdivásárhelyen négy-öt hónapot is vártak, amíg sorra kerültek a gyakorlati megmérettetésen. A hétvégi akció eredménye, hogy most már október végére is lehet jelentkezni a gyakorlati vizsgára. Ezt október harmincadikán újból külső segítséggel oldják meg, Bákó megyéből érkezik nyolc szakember, majd tervek szerint novemberben is hasonlóan járnak el. Ezek, valamint az addig lezáruló alkalmazások nyomán remélhetőleg két hónap múlva már naprakésszé válik a vizsgáztatás, azaz nem kell hónapokat várakozniuk a jogosítványra pályázóknak.