A elvártaknak megfelelően a Real Madrid irányította a mérkőzést, a 17. percben Karim Benzema szabadrúgását követően védett nagyot a vendégcsapat kapusa. A 24. percben azonban jött a hideg zuhany, egy beadás után az üzbég Jasurbek Yakhshiboev a házigazdák kapujába fejelt. Sőt, a 31. percben Thibaut Courtois hibája után majdnem megduplázta előnyét a moldovai bajnok. Nem sokkal később Eden Hazard lövését hárította a Sherrif hálóőre, a kipattanót azonban Nacho kihagyta.

A folytatásban is a spanyol gárda akarata érvényesült, de jól állta a sarat a Sheriff védelme. A 63. percben Vinícius Júnior ellen szabálytalankodtak a vendégek, majd a videobíró segítségével büntetőt ítélt a játékvezető, a lehetőséget pedig Benzema gólra váltotta. A győztes találatot azonban nem a Real Madrid szerezte meg, a vendégek luxemburgi légiósa, Sebastian Thill a 90. percben 18 méterről kilőtte a felső sarkot.

A forduló rangadóján a Paris Saint-Germain 2–0-ra legyőzte a Manchester City csapatát, míg az RB Leipzig 2–1-re kikapott a belga bajnok FC Bruges együttesétől. A három magyar légióst is foglalkoztató német együttes két meccs után sem szerzett pontot a BL-ben.

Josep Guardiola és Lionel Messi 2009-ben és 2011-ben együtt ünnepelhettek BL-győzelmet a Barcelona edzőjeként és játékosaként, de ezúttal Párizsban ellenfélként találkoztak. Messi nem villogott ezen a mérkőzésén, Idrissa Gueye korai találatához a rosszul védekező Rijad Mahrez tette hozzá a legtöbbet. A gól után a City játszott sokkal veszélyesebben, csak éppen Kevin De Bruyne, Raheem Sterling és Mahrez lövéseit is védte Gianluigi Donnarumma, Sterling pedig közelről a keresztlécre fejelt, míg Bernardo Silva elpuskázott egy hatalmas helyzetet.

Neymar is elrontott egy lehetőséget, majd a hajrára fordulva Lionel Messi megmutatta, hogy sérülésből felépülve is képes bombagólt lőni. A hajrában és a ráadásban is próbált gólt szerezni az angol együttes, azonban lelkesedés és kreativitás nélkül vereséget szenvedett.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló: * A-csoport: Paris Saint-Germain–Manchester City 2–0 (gólszerzők: I. Gueye 8., Messi 74.), RB Leipzig–FC Bruges 1–2 (gsz.: Nkunku 5., illetve Vanaken 22., Rits 41.) * B-csoport: FC Porto–Liverpool 1–5 (gsz.: Taremi 75., illetve Szalah 18., 60., Mané 45., Firmino 77., 81.), AC Milan–Atlético Madrid 1–2 (gsz.: Rafael Leao 20., illetve Griezmann 84., L. Suárez 90+7. – tizenegyesből) * C-csoport: Ajax–Besiktas 2–0 (gsz.: Berghuis 17., Haller 43.), Borussia Dortmund–Sporting CP 1–0 (gsz.: Malen 37.) * D-csoport: Sahtar Doneck–Internazionale 0–0, Real Madrid–Sheriff Tiraspol 1–2 (gsz.: Benzema 65. – tizenegyesből, illetve Yakhshiboev 25., Thill 90.).