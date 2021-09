Az utánpótlás-bajnokságok szeptember második felében rajtoltak, így a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kézilabdázói a nyári szünetet követően ismét visszatérhettek a pályára. Az előző évekhez hasonlóan a zöld-fehérek U17-ben és U19-ben indítottak csapatot, emellett a játékosok nagy része a Nemzeti Kiválósági Központ (NKK) együttesében is érdekelt, amellyel az A-divízióban, vagyis a másodosztályban teszik próbára magukat.

A Sepsiszentgyörgyi NKK, miután az első fordulóban szabadnapos volt, a második játéknapon szerény teljesítményt nyújtva kikapott az élvonalba jutásra hajtó Galaci CSM vendégeként (22–39), ezt követően a fiatal játékosokból álló csapat először győzött az idényben. Vasárnap a Szabó Kati Sportcsarnokban diadalmaskodott az Sc. 181 SSP Bukarest felett (28–23). Az elmúlt hétvégén a Sepsi-SIC utánpótláscsapatai is sikerrel vették az akadályokat, ugyanis U19-ben a Fogarasi ISK (42–12), míg U17-ben a Brassói Dinamo (35–22) otthonában győzedelmeskedtek. Ennek köszönhetően mindkét zöld-fehér mezes együttes két győzelemmel kezdte a bajnokságot, az első fordulóban a Medgyesi ISK és a Brassói Kids Tâmpa ellen nyertek.

„Az elmúlt hét kézilabdával telített volt, ugyanis az utánpótláscsapataink mellett a tehetséges játékosaink által alkotott Nemzeti Kiválósági Központ is játszott az A-divízióban. Egy mérkőzést hazai környezetben, kettőt idegenben játszottunk, viszont mindhármat győzelemmel zártuk. Úgy vélem, jó úton haladunk, még akkor is, ha a bajnokság elején járunk. Gratulálok a lányoknak és a szakmai stábnak. Azért dolgozunk a folytatásban is, hogy elérjük a kitűzött célokat. Nem utolsósorban köszönjük azoknak az embereknek a támogatását, akik hazai pályán biztattak, támogattak, bízunk benne, hogy egész idényben magunk mellett tudhatjuk ezeket a szurkolókat” – nyilatkozta Sorin Popica, a Sepsi-SIC kézilabda-szakosztályának vezetője.

Tegnap a Sepsiszentgyörgyi NKK Brassóban a feljutásra pályázó Corona vendége volt az A-divízió negyedik fordulójában (39–23). Két hét szünet után október 16-án folytatódnak a bajnokságok. (miska)