Az óvodához csatolták a bölcsődét

Az elöljáró a határozattervezet ismertetésekor elmondta: a hónap közepén jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, amely módosítja a 2011-ben elfogadott közoktatási törvényt, miszerint az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy a bölcsődéket továbbra is a szociális igazgatóság keretében szeretnék-e működtetni, vagy átadják az óvodáknak. Nem új keletű dologról van szó, mondta: 2018-ban már az előző városvezetés is kérte, hadd kerüljön a bölcsőde az óvodához, mert túl nagy terhet jelent az évi mintegy negyedmillió lejes kiadás. Személy szerint egyetért a már régebb megfogalmazott érvekkel, majd kifejtette: nemcsak azért jó az áthelyezés, mert 250 ezer lej szabadul fel a városi költségvetésben, hanem azért is, mert minisztériumi juttatásként gyermekenként tizenötezer lej, azaz huszonnégy gyermekkel számolva 360 ezer lej érkezik Barótra.

Bán István független tanácstag szerint a polgármester nem ismeri jól az előírásokat: választhatják azt, hogy a bölcsőde számára önálló jogi személyiséget hoznak létre – de az nem járható út –, vagy beolvasztják az óvodába, ám a jelenlegi helyzet semmiképp nem maradhat. Kotecz Attila RMDSZ-es tanácstag arról érdeklődött, hogy mikortól történne az átszervezés, illetve hogy az öt bölcsődei alkalmazottat fenyegeti-e a munka elvesztésének réme. Némi „jogászkodást” követően Benedek-Huszár János azt mondta: amit Bán István említett, azt a sürgősségi kormányrendelet nem tartalmazza. Kotecz Attila felvetésére kifejtette, hogy a bölcsődét az idei tanévtől kellene átadni, de az már elkezdődött, ezért amondó, ki kell várni, amíg megjelenik a végrehajtási útmutató. A munkahelyüket féltők aggodalmát ismeri, a vezetőtanács pénteki ülésén beszéltek róla, s azt kérte az igazgatónőtől, mivel eddig ezek az emberek az önkormányzat alkalmazottjai voltak, minden olyan döntést, ami személyzeti-működési változtatást jelent, jelezzen neki – mondotta a polgármester.