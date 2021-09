Séta a szívünkért

Romániában napi szinten jellemzően keveset mozognak az emberek, pedig a magas vérnyomás, a cukorbetegség, illetve az egészségtelen táplálkozásból eredő rizikófaktorok mellett a rendszeres testmozgás hiánya az egyik leggya­koribb oka a szívbetegségek kialakulásának. A nemzetközi ajánlások alapján már napi legalább 30 perc séta elegendő ahhoz, hogy nagy lépést tegyünk a szívbetegségek megelőzése érdekében. Erre hívta fel a közfigyelmet a rotarys akció.

Kézdivásárhelyen a résztvevőket Oláh Ágota, a Rotary Klub soros elnöke, Gyenge Attila, a Rotary Klub egyik alapító tagja, Sárkány Hanna, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány arculatfelelőse és Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke köszöntötte. A mintegy kétszáz, minden korosztályt képviselő résztvevő ezután sétára indult. Kis Emese osztályfőnökkel az élen a Bod Péter Tanítóképző IX. B osztályának huszonegy tanulója is velük tartott. A kijelölt útszakaszon három pihenőpontot is érintettek, a Gábor Áron téren, a Molnár Józsiás parkban, a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren a Rotary-keréknél pedig csoportképet is készítettek. Visszaérkezve a Wegener parkba a szervezők meglepetéssel, tombolahúzással várták a résztvevőket. A szerencsés nyertesek értékes ajándéktárgyakkal térhettek haza.