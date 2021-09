Kitűzték a megyezászlót

Sokan képzelik el valamiféle alárendeltségnek a többség és a kisebbség viszonyát, mi azonban mindig is mellérendeltséget akartunk, nem azt, hogy a többség adjon valamit, hanem azt, hogy mi is zökkenőmentesen élhessük meg az identitásunkat, és ehhez a szimbólumaink is hozzátartoznak – mondotta a megyeelnök. Emlékeztetett arra, hogy a zászlótörvényt – amelyet Liviu Dragnea akkori közigazgatási és fejlesztési miniszterrel együtt fogalmaztak meg – 2015-ben fogadta el a parlament, és a jogszabály rendben is van, csak épp velünk szemben nem így alkalmazták: azóta száznál több közigazgatási egység címerét vagy zászlaját fogadták el Romániában, csak a mieinket nem.

Tamás Sándor megköszönte Szekeres Attila István heraldikusnak, lapunk munkatársának a zászló megtervezését, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesnek és Cseke Attila fejlesztési miniszternek pedig azt, hogy kikotorták a fiók mélyéből a háromszéki megyezászló hat éve elsüllyesztett iratcsomóját. És nem ez volt az egyetlen: az utóbbi időben Dobolló, Málnás, Kommandó és Barátos címerét, valamint Kézdiszentlélek, Kovászna, Kökös, Sepsiszentgyörgy és Uzon zászlóját is sikerült elfogadtatni a kormánnyal. Így már 31 községi, 5 városi és egy megyecímer díszíti a megyeháza előcsarnokát.

A román sajtó kérdéseire válaszolva a tanácselnök elmondta: a megye címerét, mely a zászlót díszíti, 2007-ben fogadta el a kormány, s az ugyanaz, amit már 1928-ban is királyi rendelettel hivatalosítottak az akkori Romániában. A határozat előkészítésekor a megyei önkormányzat minden előírást betartott, a tervezetet közvitára is bocsátotta, de senki nem fogalmazott meg ellenvetést, csak utólag kezdődött el a huzavona és az akadékoskodás. Tamás Sándor erdélyi román családok több száz éves, kardot tartó kart megjelenítő címereit is felmutatva jelezte, milyen alaptalan az a gyakori kifogás, hogy a háromszéki címer kirekesztő lenne. Egy Tamási Áron-idézetet is mondott: az igazságot is meg lehet szokni.

A megyezászló kitűzésén Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is részt vett, és elmondta: sajnos ahhoz, hogy bizonyos törvényeket betartsanak Romániában, az RMDSZ-nek kell kormányon lennie. Jó az, ha az európai és a román zászló mellett a város és a megye zászlaja is megjelenik az intézményeken, most már sokkal szebbnek látja a város főterét, és reméli, hogy mások is így lesznek vele, mert a helyi identitásban hatalmas erő és nagyon sok energia van.

A román, az uniós és a megyezászlót az előírások szerint az intézmény bejáratának két oldalán kell kitűzni, de két rend lobog a megyeháza emeleti erkélyei előtt is, azok is ott maradnak.