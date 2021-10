Közel ötven fiatalt díjaztak

Nagyszabású ünnepségen adták át az elismerő okleveleket a The Duke of Edinburgh’s International Award személyiségfejlesztő programban tavaly és idén részt vevő háromszéki fiataloknak szeptember 23-án a zabolai Mikes-kastélyban.

A díjat 1956-ban indította Edinburgh hercege, II. Erzsébet királynő hajdani férje, közösen Kurt Hahn német oktatóval és John Hunt lorddal, az első sikeres Everest-expedíció vezetőjével. A program alternatív képzést biztosít 14 és 24 év közötti fiataloknak, célja az életre való nevelés. Ez négy területen történik: önkéntesség, a fizikai és a szellemi képességek fejlesztése, kaland. Mindezeket három szinten végezhetik el a résztvevők: bronz, ezüst és arany fokozaton.

A nemzetközi fejlesztőprogram tevékenységébe 2015-től kapcsolódnak be a háromszéki fiatalok az anyaszervezet, valamint a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda önkéntes mentorainak, oktatóinak, munkatársainak köszönhetően. Furus Levente, a Turul Iroda elnöke elmondta: a program saját határaink túllépését hozza, ami egyszerre jelent kihívást mentor és mentorált számára. Amit szervezetként is tanulhatunk, az a kitartás és a türelem. Bár a tavalyi évben volt egy pillanatnyi megtorpanás, kitartással, együttműködéssel sikerült átlépnünk rajta, így megerősödve kerülhetünk ki belőle, és ez a program lényege is. Az elnök egyúttal köszönetet mondott a program és a gálaest támogatóinak (Barabás Lovarda, LC Packaging Kft., Elektra-Cont Kft., Vikingcons Kft., Zabola Estate, Wegener Pro Sanitate Alapítvány, Consac Kft., Rotary Club), koordinátorainak és mindazoknak, akik fontosnak tartották a fiatalok felkarolását, hiszen segítségük nélkül mindez nem sikerült volna.

„Örömmel tölt el, hogy a The Duke of Edinburgh’s díj a jövőbe fektet, mert a fiatalokat támogatja és motiválja, hogy kimozduljanak a komfortzónájukból. A jövőbe fektet, mert kinyitja a fiatalok látókörét, és a jövőbe fektet, mert kapcsolatokat épít” – jelentette ki az est házigazdája, Roy Chowdhury Gergely. Kiemelte a kapcsolatok fontosságát, és sok sikert kívánt a továbbiakban a program résztvevőinek és támogatóinak.

Shajjad Rizivi, a The Duke of Edinburgh’s International Award Romania Alapítvány elnöke gratulált és elismerését fejezte ki a háromszéki mentoroknak és fiataloknak. Elmondta: „Olyasmit értetek el, ami különleges. Nem történik minden tanulás az iskola falai között. Igazából az életben az számít, ami az iskolán kívül történik, és az, hogy miképpen állsz a dolgokhoz.”

„A csodák nem akkor születnek, amikor valamit ki akarnak kényszeríteni. A csodák itt történtek, a fiatalok teljes szívvel dolgoztak, küzdöttek céljaik eléréséért. Munkájuk így lett és lesz áldás” – vélekedett Kovács-Gergely Katalin, a program Kovászna városi koordinátora. Gheorghiță Raymond háromszéki koordinátor úgy érzi, a fiatalok nagyon sokat fejlődtek, és ők azok, akik képesek maguk körül megváltoztatni, jobbá tenni a világot. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki mindazon oktatóknak, mentoroknak, koordinátoroknak és támogatóknak, akik a program működésében segítettek. „Sokszor elgondolkodtunk, hogy megéri-e az önkéntesen befektetett munka. Azt tudom válaszolni, hogy igen. Miközben díjaztuk a fiatalokat, a munkát elfelejtjük, csak a pozitív, kellemes élményekre, az emlékekre gondoltam vissza” – tette hozzá.

A hónapokon át zajló szellemi, fizikai és önkéntes tevékenységeket a végén egy kihívás zárja. De hosszú út vezet idáig: a fiatalok felkészítő táborokon vettek részt, ahol megismerkedtek a túrázáshoz szükséges eszközökkel, elsősegély-oktatásban részesültek (előbb elméletben, majd gyakorlatban, több túra során elsajátítva a legszükségesebbeket), végül pedig saját maguk tervezték meg a lezáró kalandtúrájukat, amelyről rövid filmeket is készítettek és bemutattak. Sokan emberpróbáló feladatokkal néztek szembe.

Az est hátralevő részében állófogadás és – Héjja Huba Ferenc, a sepsiszentgyörgyi Borbrigád tulajdonosának jóvoltából – borkóstoló is volt, no meg tábortűz. A gála hangulatát Hoos Hanna Denise hegedű- és Sinka Melinda zongorakoncertje emelte.

A jövőben az egyesület három városban – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán – összesen hetvenöt új fiatalt és harmincöt felnőttet von be a The Duke of Edinburgh’s International Award tevékenységeibe.

Turulmadár Ifjúsági Iroda