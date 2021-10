Felolvasták a PSD bizalmatlansági indítványát

Az Elég a szegénységből, drágulásokból és bűnözőkből, le a Cîțu-kormánnyal! című kezdeményezésben a szociáldemokraták azzal vádolják a tavaly decemberben – akkor még az USR PLUS részvételével – beiktatott koalíciós kormányt, hogy a hatalomért folytatott csatározás közepette magára hagyta, és mély politikai, gazdasági, társadalmi válságba sodorta Romániát.

A bizalmatlansági indítvány szerzői szerint a vásárlóerő 12 százalékkal csökkent, és így minden állampolgár 560 euróval lett szegényebb egy év alatt, az ország lakosságának több mint egyharmadát (hétmillió polgárt) „szegénységre ítélték”. Úgy értékelik: a kormány elzálogosította a románok jövőjét, hitelre költekezik, másodpercenként 1700 euróval növeli az államadósságot, miközben az energiaárak emelkedése kicsúszott az ellenőrzése alól.

Az ellenzéki párt szerint a kormány becsapta és feláldozta a hazai vállalkozókat, megalázta a gazdákat, és „aberráns intézkedéseivel” megfosztotta a románokat az egészségügyi ellátástól, miközben a PNL felelőtlen módon ötezer résztvevővel rendezett kongresszust a járvány sújtotta Bukarestben.

A parlamentben immár két kormánybuktató kezdeményezés verseng egymással. A PSD azt követően terjesztette be saját bizalmatlansági indítványát, hogy az alkotmánybíróság úgy rendelkezett: a kormányból kilépett USR PLUS szövetség és a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által szeptember 3-án benyújtott, de szabályossági kifogások miatt elnapolt indítványt is napirendre kell tűzni a törvényhozásban. A PSD indítványának vitáját és szavazását október 5-re tűzte ki a parlament egyesített házbizottsága.