Oltásra biztatnak a háromszéki elöljárók

A koronavírus elleni védőoltás beadatására biztatja a lakosságot Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester is, egybehangzó véleményük szerint így lehet leküzdeni a járványt.

Korlátozó intézkedéseket egyelőre nem hoztak, de ezek a fertőzöttségi mutatók növekedésével valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek. Egyelőre úgy döntöttek, hogy nem szerveznek olyan rendezvényeket, ahol az emberek megfertőzhetik egymást (ezért marad el a hétvégére tervezett kürtőskalács-fesztivál is), a továbbiakról majd akkor döntenek, amikor elérik a vonatkozó sürgősségi kormányrendeletben megszabott 3, 4 vagy 6 ezrelékes küszöböt – jelentette ki Antal Árpád. A számok növekvőben vannak, szerdán 2,43 ezrelékes volt Sepsiszentgyörgy fertőzöttsége, csütörtökön már 2,46 ezrelékes. A polgármester szerint a számok magukért beszélnek: azért van ennyi beteg, mert a lakosság egyharmada sincs beoltva, a súlyos, intenzív terápiára szoruló esetek több mint 90 százaléka is közülük kerül ki.

Egy társadalom akkor működik, ha az emberek betartják a szabályokat, de ebben az országban ők járnak rosszul, ez esetben azok, akik beoltatták magukat – jelentette ki Antal Árpád arra a felvetésre, hogy a jelenleg elkerülhetetlennek látszó korlátozások mindenkit sújtanak majd, a beoltottakat is (legalábbis a már vörös besorolásba került Kolozsváron, Temesváron annyi előnyük van a beoltatlanokhoz képest, hogy kijárási nyilatkozat nélkül léphetnek ki az utcára éjjel is, máshova ugyanis nem mehetnek, mert minden be van zárva). Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a beoltott személyeknek normális vagy ahhoz hasonló életvitelt enged meg, mert nem a lezárások jelentik a járvány megoldását, hanem a védettség.