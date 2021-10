Maratoni sofőrvizsga jövő hétvégén

Következő írásunk

Mindenféle kritikus véleményformálók hangoztatják, hogy az illetékesek nem vették elég komolyan az oltáskampányt és a koronavírus-járvány jó előre beharangozott negyedik hullámát sem. Pedig ez nincs is így. Vezéreink, jó példát mutatva, a kamerák előtt kapták meg az oltást, és most többen a harmadikat is.