Nemzeti egységkormányt!

Mindenféle kritikus véleményformálók hangoztatják, hogy az illetékesek nem vették elég komolyan az oltáskampányt és a koronavírus-járvány jó előre beharangozott negyedik hullámát sem. Pedig ez nincs is így. Vezéreink, jó példát mutatva, a kamerák előtt kapták meg az oltást, és most többen a harmadikat is.

Oktatási miniszterünk is már januárban bekapta, amikor olyan inget viselt, amelynek ujján egy ablakocska volt, így azt le sem kellett vetnie. Azt gondolta, hogy ezzel divatot teremt. Akkor még azt hitték, annyian lesznek oltásra jelentkezők, hogy feltorlódnak a sok öltözés-vetkőzés miatt, ezért ő bemutatta, hogy csak kinyitja az ablakot, és máris jöhet a szúrás.

Még azt is mondják, hogy nincs oltakozási kedv, mikor oda jutottunk, hogy már a harmadik oltást is sokan kérik, többen, mint az elsőt. És a járvány megelőzésének szabályait be nem tartókat bizony keményen büntetik. Legutóbb a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kongresszusa után a Bukaresti Rendőr-főkapitány elmondta, hogy a Romexpo vásárcsarnokban, ahol a nagy összeröffenés megesett, nem tartották be a járványügyi korlátozásokat, és ezért kemény, tízezer lejes büntetést szabtak ki. Már el is kezdtem sajnálni az ötezer részvevő mindegyikét, akik fejenként két kemény lej büntetést kellett volna fizessenek. De mint kiderült, a PNL, akárcsak a többi párt, állami támogatásban részesül, és így a bírságot közpénzből (értsd a mi adónkból) törlesztik.

A kongresszuson nem ellenőrizték a védettségi igazolványt, nem tartották a távolságot, és nemigen viseltek maszkot sem. Ez utóbbi érthető, mert ahogy sportolás közben sem kötelező a maszk, az bizony akadályozta volna a két elnökjelöltet, Cîțut és Orbant, valamint Iohannist is abban, hogy szájukat (ki)nyíltan, szabadon használják, de az ordibálók, közbekiabálók hangerejét is csökkentette volna.

Különben is, úgy látszik, hogy nálunk egyetlen lehetséges módszer a járvány túlhaladására a nyájimmunizáció. Egy egész sereg birka gyűlt össze a PNL kongresszusán, amelynek egyik része Cîțu kedvére, a másik meg az Orban érdekében bégetett. És ha az ott levők mind elkapják a COVID-ot (ha néhányan el is hullnak belőlük), de a be nem oltottak, akik megússzák, nyájimmunitást szerezhetnek. Az USR PLUS is kongresszust akar szervezni, és ha azok is összegyűlnének ötezren, szintén minden járványügyi intézkedés nélkül, akkor ismét sokan kaphatnak nyájimmunitást.

Különben a kongresszus után egyedül az a biztos, hogy semmi nem biztos. Az übermen(sch) Iohannis a szupermen Cîțu mellett állt ki, teljes mellszélességgel, aki el is nyerte a PNL pártelnöki címét, amit menet közben veszített el Orban, aki azt mondta Iohannisnak, hogy örök harag. „Az én kormányom”, amiben az elnök bízik, úgy néz ki, működésképtelen lesz, és lehet, hogy Iohannis még a vörös pestiseseket is homlokon csókolja, ha támogatják a kormányát, és nem fékeznek állandóan.

Az eltelt harminc év alatt bebizonyosodott, majdnem teljesen mindegy, hogy melyik párt fennforgolódó a kormánynál, nem sok eredményt tudnak felmutatni a haladásban. Amúgy sem számít a politikusok nagy részének az, hogy melyik pártban vannak, és a politikus azt a pártot választja, amelyikre bizodalma szerint majd a nép szavaz.

Most a miniszterelnököt és a kormányt már két bizalmatlansági indítvány is fenyegeti. Ha tényleg bukik – mint a még online oktatásban sem résztvevő tanuló – , akkor előrehozott választások réme is felsejlik a láthatáron, ami – úgy néz ki –, senkinek sem jó, mert ezek után ki fog elmenni szavazni? A tavaly azért buktatták meg a régi kormányt, mert Iohannis azt mondta, hogy a parlament összetétele nem tükrözi a népakaratot. (Most az ellenzék szavalja ugyanezt.) De nálunk minden választás után kiderül, hogy soha nem tükrözi.

Legjobb lenne, ha nemzeti egységkormányt alakítanának, amelyben részt venne minden párt, még az USR PLUS által szentté avatott AUR is (mert melléjük állt a kormánybuktatásban), mégpedig olyan arányban, amekkora a népszerűsége, amit a közvélemény-kutatók mérnek. Most az uniótól annyi pénzt kapunk, hogy mindenkinek jut belőle, akkor meg minek veszekedni a konc felett? Mindegyik párt megkaphatja a maga részét, és majd azon lehet marakodni a pártokon belül. Így még a hatalomból most kiebrudalt Orbannak is juthatna egy kis csont, és ha jól viselkedik s a mostani ellenségeskedés után megnyalja Iohannis kezét, akár még egy velőst is kaphat.