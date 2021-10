Civil licit Csernátonban

A Civil Licit célja ezúttal is közösséget célzó programok megvalósítása, így ezek finanszírozására Háromszéken bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak. Feltétel, hogy a benevezett tervek, elképzelések valamilyen formában a közösségépítést szolgálják, illetve azokat 2021 novembere és 2022 májusa között valósítsák meg. A jelentkezőknek programjaik ismertetésén túl a költségekről is be kell számolniuk, emellett mellékelni kell egy rövid szervezeti bemutatkozást is a pályázó kapcsolati adataival együtt. A rendhagyó forrásszer­ző akció kapcsán Bereczki Kinga ismertette: a beküldött pályázatok közül hármat választanak ki és népszerűsítenek a Civil Liciten, az így begyűlt adományokkal pedig az érintett szervezeteket támogatják, hogy megvalósíthassák programjaikat. A tervezett célösszeg projektenként 5000 lej. A Civil Licit őszi kiadására október 20-án kerül sor a csernátoni múzeumban, a pályázatokat október 7-ig, csütörtökig várják elektronikus formában a hka@hka.ro címre. További tudnivalókkal Bereczki Kinga (telefon: 0744 167 500, e-mail: bkinga@amoba.ro), illetve Sárkány Hanna (telefon: 0743 272 347, email: hsarkany@zarah-moden.ro) szolgál az érdeklődőknek.