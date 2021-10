Kissé visszaesett az új esetek száma

Háromszéken 16, Hargita megyében 39, Maros megyében pedig 106 új esetről számoltak be a korábbi vírusjelentés óta. Az elmúlt két hétben jegyzett fertőzések átlagát tekintve továbbra is Ilfov megye (9,38) és Bukarest (8,98) helyzete a legaggasztóbb, utána Temes (7,81) majd Kolozs (5,73) és Dolj megye (5,50) következik. Országos szinten továbbra is csak Hargita (1,49) és Kovászna megye (1,65) zöld zónás. A háromszéki települések közül – a pénteki legutóbbi helyi jelentés szerint – csak Kovászna (3,65) és Kökös (3,34) tartozik piros zónába, Sepsiszentgyörgyön 2,75 a fertőzési arány.

Jelenleg 13 319 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük1440-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 345 kiskorú van, és közülük 21-et ápolnak az intenzív osztályon. Románia területén 76 997 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11 683 intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 62 139 személy van házi, 180 pedig intézményes karanténban.

Az új esetekkel országos viszonylatban 1 265 827-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 129 096 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.