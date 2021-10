Következő írásunk

Bárhogy és bármivel is magyaráznák, egy dolog kétségtelen: tombol a járvány. Napok óta kitartóan tízezer feletti a frissen azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, megállíthatatlanul vörösödik be az ország, az egészségügyi rendszer már megint teljesítőképessége határához érkezett, riasztó iramban nő az elhunytak száma. Az általános siralmas helyzetre ráadásként, mintegy átokként visszatért a kórháztüzek réme is, máris hét áldozatot követelve a konstancai járványkórházban, egyben egyértelművé téve: a járványfronton békés hónapokat e téren is sikerült elvesztegetni, és már a korábbi hullámokban szomorú körülmények között megismert, alapvető gondokat sem sikerült orvosolni.